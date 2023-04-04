Страстная неделя в 2023 году: что нужно обязательно сделать за неделю до Пасхи

Когда начинается Страстная неделя

Даты празднования Пасхи у православных христиан и католиков пока еще отличаются. У католиков Воскресение Христово будут отмечать 9 апреля, соответственно, Страстная седмица - с 3 по 8 апреля.

А у православных христиан Пасха - 16 апреля, соответственно, самая важная Страстная неделя - с 10 по 15 апреля.

Каждый день недели посвящен воспоминаниями о последних днях мирской жизни Иисуса Христа, его распятии и смерти.

Страстная неделя по дням

Великий понедельник. Событие Ветхого Завета о том, как братья из зависти продали в рабство патриарха Иосифа. Иисус Христос в этот день был в Витании и проклял бесплодную смоковницу, которая символизировала его душу, не раскаявшуюся в грехах.

В этот день начинается уборка дома к празднику Пасхи и закупка продуктов. Делают уборки в хлеву, моют скот, белят углы и заканчивают все ремонты.

Великий вторник. Посвящен пророчествам Христа о предательстве Иуды и отречении Петра, его учения в Иерусалимском храме о добрых делах, талантах, Страшном суде.

По вторникам занимаются подготовкой праздничных нарядов на Пасху, можно работать на земле. Мужчины готовят дрова для печи, в которой будут выпекать паски. Ставят молоко на творог, заканчивают дела, связанные с шитьем и вязанием.

Великая среда. В этот день Иуда решил предать Иисуса Христа за 30 сребреников. В этот день верующие ходят на исповедь.

В домах продолжают готовиться к Пасхе, начинают печь паски. По средам стараются вынести весь мусор из дома.

Чистый четверг. Это день накануне распятия Христа, именно в четверг состоялась Тайная вечеря. В церквях проводят Таинство причастия. Во время службы вспоминают страдания Сына Божьего.

В домах в этот день проводят генеральную уборку, стирают одежду, красят яйца, пекут паски.

Также в четверг готовят специальную "четверговую соль" - ее запекают в печи или прокаливают на сковороде, ссыпают в мешочек с молитвой и ставят за икону. А потом этой солью приправляют блюда на Пасху и добавляют в пищу для больных. Еще проводят ритуалы омовения - ходят в баню или моются тщательно дома.

Страстная пятница. День скорби и самых строгих запретов. Иисус Христос был распят на кресте и умер ради искупления людских грехов. На вечерней службе выносят Плащаницу - она символизирует погребальную ткань, которой было накрыто тело Христа.

До выноса Плащаницы запрещено есть, после - только хлеб и воду. Также в пятницу нельзя ничего делать по дому, заниматься выпечкой, посудой, стиркой, уборкой. Еще нужно полностью отказаться от развлечений и провести день в молитвах.

Великая суббота. В этот день вспоминают смерть Христа и то, как дух Сына Божьего опустился в ад и вывел оттуда души праведников. В храмах Иерусалима в субботу сходит Благодатный огонь, в церквях начинаются службы с освящением пасхальных корзинок.

По утрам в субботу заканчивают приготовления к Пасхе - пекут паски, красят яйца, готовят блюда для праздничного стола. В пищу запрещено употреблять блюда с жирами.

Считается, что тот, кто не спит перед Пасхой всю ночь - будет счастлив весь следующий год. Однако в субботу еще нельзя веселиться, употреблять алкоголь. Проводят вечерние и ночные службы.