Що не можна їсти в Страсний тиждень: список страв та продуктів
З Великоднем пов'язано багато різних традицій та заборон. Найважливіші з них стосуються Великого посту, що триває до 16 квітня. Останній тиждень перед Великоднем називається Страсним і в ці 7 днів - найсуворіші заборони.
Що категорично не можна їсти в Страсний тиждень – читайте у матеріалі нижче.
Що таке Страсний тиждень
Страсний тиждень або Страсний седмиця у 2023 році випадає на період з 10 по 16 квітня. У християн західного обряду Великдень цього року випадає на 9 квітня, відповідно, Страсний тиждень – з 3 по 9 квітня.
Він присвячений спогадам про останні дні земного життя Ісуса Христа. Кожен день останнього тижня перед Великоднем має свою назву та значення.
У ці дні заборони більш суворі та заборонено дуже багато речей: розваги, святкування, інтимна близькість, сварки, заздрість, вінчання, хрещення. Також є важливі обмеження щодо раціону харчування.
Що не можна їсти в Страсний тиждень
Категорично заборонені: будь-які м'ясні страви, риба, яйця, молочні продукти. Також не можна вживати готові гарячі страви з додаванням жирів – вершкового масла чи рослинної олії.
Не можна їсти сало. В останній тиждень посту віруючі харчуються, як правило, один раз на день – ввечері.
У четвер та суботу можна поїсти гарячу страву, але без жирів і лише один раз на день. У понеділок, вівторок, середу та п'ятницю - гарячі страви їсти не можна.
У Страсну п'ятницю не можна нічого їсти у першій половині дня - до винесення Плащаниці, яка символізує зняття Ісуса з Хреста. Після винесення плащаниці можна трохи хліба та води.
Для кого є виняток:
У дні Великого посту церква робить виняток та звільняє від обов'язкових обмежень у їжі:
- Літніх людей
- Тяжкохворих людей
- Вагітних і годуючих жінок
- Маленьких дітей
- Людей, які відновлюються після тяжкої хвороби
- Людей, які займаються важкою фізичною працею
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