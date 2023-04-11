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Велика середа 2023: що суворо заборонено, адже це - великий гріх

Що не можна робити у Велику середу (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Велика, або Страсна, середа - особливий день Страсного тижня, в який відбулися важливі Біблійні події. У цей день згадують грішницю, яка омила ноги Ісуса Христа, а також зраду Іуди, який продав Спасителя за 30 срібників.

Саме тому головним гріхом вважається зрада, у середу потрібно каятися і сповідатися.

Що ще заборонено робити у передвеликодню середу - дізнайтеся нижче з матеріалу Styler.

Чого категорично не можна робити

Оскільки Великий піст триває, важливо дотримуватися його традицій і обмежень. У Велику середу раціон має складатися з рослинної їжі без жирів. Можна їсти горіхи, сушені гриби, сухофрукти. А т від м'яса, яєць, молочних продуктів, алкоголю варто відмовитися.

Не можна також:

  • голосно і шумно веселитися віддаватися втіхам, веселощам;
  • лаятися, сваритися, бути агресивним, лаятися матом, допускати погані думки, ображати близьких;
  • грати в азартні ігри, ворожити;
  • рубати дрова, шити, в'язати і вишивати.

Крім цього у цей день, як і в інші дні Страсного тижня, заборонено залицятися, вінчатися, мати інтимну близькість і хрестити дітей.

Що треба зробити 12 квітня

У Велику середу в храмах останній раз читають молитву з поклонами - поклони під час літургії скасовуються до Трійці. Також в цей день сповідуються, каються у своїх гріхах. Особливо важливо це зробити тим, хто вчинив зраду.

У середу люди намагаються поприбирати вдома, винести сміття, випрати і обов'язково - вимити всю підлогу.

Особливе місце приділяли кутам. Їх ретельно вимивали та витирали весь бруд, який там міг накопичитися.

У середу варто купувати яйця, вважається, що так вони будуть довше зберігатися. Увечері можна ставити опару на паски.

Раніше ми писали, як спекти паску Львівська баба за рецептом народної кулінарки.

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