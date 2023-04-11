Великая среда 2023: что строго запрещено, ведь это - большой грех

Великая, или Страстная, среда - особый день Страстной недели, в который произошли важные Библейские события. В этот день вспоминают грешницу, которая омыла ноги Иисуса Христа, а также предательство Иуды, продавшего Спасителя за 30 серебряников.
Именно поэтому главным грехом считается измена, в среду нужно каяться и исповедоваться.
Что еще запрещено делать в предпасхальную среду - узнайте ниже из материала Styler.
Поскольку Великий пост продолжается, важно соблюдать его традиции и ограничения. В среду рацион должен состоять из растительной пищи без жиров. Можно есть орехи, сушеные грибы, сухофрукты. А от мяса, яиц, молочных продуктов, алкоголя стоит отказаться.
Нельзя также:
Кроме того в этот день, как и в другие дни Страстной недели, запрещено венчаться, иметь интимную близость и крестить детей.
В Великую среду в храмах последний раз читают молитву с поклонами - поклоны во время литургии упраздняются до Троицы. Также в этот день исповедуются, раскаиваются в своих грехах. Особенно важно это сделать тем, кто совершил измену.
В среду люди пытаются убрать дома, вынести мусор, хлам, постирать и обязательно - вымыть весь пол.
Особое место уделяли углам. Их тщательно вымывали и вытирали всю грязь, которая там могла накопиться.
В среду следует покупать яйца, считается, что так они будут дольше храниться. Вечером можно ставить опару на паски.
Раньше мы писали, как испечь пасху Львовская баба по рецепту народной кулинарки.
Также узнайте, как сделать идеальную глазурь, которая не будет трескаться и не растекаться.