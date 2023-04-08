Кращий рецепт глазурі для паски: не липне, не тріскається, готувати простіше простого
Глазур для паски може вийти занадто липкою або навпаки - потріскається і обсиплеться разом з усією красою, що на шапочці святкової випічки. Щоб цього не сталося, варто знати про деякі нюанси приготування страви.
Про ідеальний рецепт глазурі розповіла кулінарка Alina FooDee на YouTube.
Складники:
- Желатин швидкорозчинний - 5 г
- Вода - 1 ст. л.
- Цукор - 100 г
- Вода - 2 ст. л.
Покрокове приготування
Залийте желатин столовою ложкою води кімнатної температури і залиште для набухання.
В посуд з товстим дном додайте цукор і воду, поставте підігріватися. Як тільки цукор розчиниться, перелийте в іншу ємність.
Додайте набухлий желатин і перемішайте до повного розчинення. Додайте трохи солі для балансу смаку і кілька крапель лимонного соку.
Збийте до густої маси міксером: чим більше ви збиваєте, тим густіше вона стане.
Нанесіть глазур на паску і прикрасьте до смаку.
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