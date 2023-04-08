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Кращий рецепт глазурі для паски: не липне, не тріскається, готувати простіше простого

Новость на русском →
Субота 08 квітня 2023 16:02
Кращий рецепт глазурі для паски: не липне, не тріскається, готувати простіше простого Як приготувати хорошу глазур для паски (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Глазур для паски може вийти занадто липкою або навпаки - потріскається і обсиплеться разом з усією красою, що на шапочці святкової випічки. Щоб цього не сталося, варто знати про деякі нюанси приготування страви.

Про ідеальний рецепт глазурі розповіла кулінарка Alina FooDee на YouTube.

Складники:

  • Желатин швидкорозчинний - 5 г
  • Вода - 1 ст. л.
  • Цукор - 100 г
  • Вода - 2 ст. л.

Покрокове приготування

Залийте желатин столовою ложкою води кімнатної температури і залиште для набухання.

В посуд з товстим дном додайте цукор і воду, поставте підігріватися. Як тільки цукор розчиниться, перелийте в іншу ємність.

Додайте набухлий желатин і перемішайте до повного розчинення. Додайте трохи солі для балансу смаку і кілька крапель лимонного соку.

Збийте до густої маси міксером: чим більше ви збиваєте, тим густіше вона стане.

Нанесіть глазур на паску і прикрасьте до смаку.

Дізнайтеся також про 7 прикрих помилок у готуванні паски, які зіпсують святкову випічку.

Крім того ми писали про три рецепти глазурі для паски.

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