Страсна середа 2023: що сьогодні не можна робити, головні традиції

Традиції Великої середи

Якщо виходити з Біблії, то саме в середу Юда зрадив Ісуса Христа за тридцять срібняків. Цього дня найбільшим гріхом є зрада, тому бажано покаятися від душі та сповідатися.

Також у цей день - згідно з біблійними переказами, Ісус Христос прийшов у дім Симона-прокаженого у Віфанії. Туди ж прийшла блудниця Марія Магдалина, яка розкаялася, яка омила ноги Спасителеві. Христос пробачив їй усі гріхи. Вчинок Марії втілює покаяння, до якого може прийти будь-який грішник і буде прощено.

Велика середа – третій день Страсної сьомиці. Він сповнений спогадами про страждання Ісуса Христа на Землі.

У цей день, як правило, в церкві прославляють жінку-грішницю і проклинається зрада Юди. Також увечері цього дня багато храмів увечері проводять спільну сповідь.

Що потрібно зробити цього дня, традиції

На вечірній службі звершується Таїнство сповіді, на якому можна попросити прощення всіх гріхів.

У середу люди намагаються прибрати все в будинку, винести сміття, випрати та вимити підлогу. Також готують продукти для виготовлення пасок, а яйця - до фарбування.

Оскільки Великий піст триває, важливо дотримуватись його традиції та обмеження.

Також можна допомогти всім, хто цього потребує.

Важливі прикмети цього дня

Холодна ніч та спекотний день – незабаром буде хороша погода.

Зоря червоного кольору - погода буде непогожою, дощовою, вітряною.

У небі граються граки - прийде тепло.

Чого категорично не можна робити у Велику середу

Забороняється голосно і галасливо веселитися вдаватися до задоволення.

Не можна лаятись, сваритися, бути агресивним.

Тяжкою працею займатися не можна.

Заборонені азартні ігри, будь-які гадання.

Правила посту

Ті, хто дотримується правил Великого посту, сьогодні можуть дозволити собі з'їсти сухофрукти, мед, горіхи, сирі овочі, хліб та сіль.