Страстная среда 2023: что сегодня нельзя делать, главные традиции

У православных верующих 12 апреля идет третий день Страстной недели, называемый Великая (Страстная) среда.
Что строго запрещено сегодня, а что сделать надо, важные приметы - узнайте в материале Styler.
Если исходить из Библии, то именно в среду Иуда предал Иисуса Христа за тридцать серебренников. В этот день самым большим грехом является предательство, поэтому желательно покаяться от души и исповедаться.
Также в этот день - согласно библейским преданиям, Иисус Христос пришел в дом Симона-прокаженного в Вифании. Туда же пришла раскаявшаяся блудница Мария Магдалина, которая омыла ноги Спасителю. Христос простил ей все грехи. Поступок Марии олицетворяет покаяние, к которому может прийти любой грешник и будет прощен.
Великая среда - третий день Страстной седьмицы. Он наполнен воспоминаниями о страданиях Иисуса Христа на Земле.
В это день, как правило в церкви прославляют женщину-грешницу и проклинается предательство Иуды. Также вечером этого дня многие храмы вечером проводят общую исповедь.
На вечерней службе совершается Таинство исповеди, на котором можно попросить о прощении всех грехов.
В среду люди стараются убрать все в доме, вынести мусор, постирать и вымыть полы. Также готовят продукты для приготовления пасок, а яйца - к покраске.
Поскольку Великий пост продолжается, важно соблюдать его традиции и ограничения.
Также можно помочь всем, кто в этом нуждается.
Те, кто придерживается правил Великого поста, сегодня могут позволить себе съесть сухофрукты, мед, орехи, сырые овощи, хлеб и соль.
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