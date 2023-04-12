Страстная среда 2023: что сегодня нельзя делать, главные традиции

Традиции Великой среды

Если исходить из Библии, то именно в среду Иуда предал Иисуса Христа за тридцать серебренников. В этот день самым большим грехом является предательство, поэтому желательно покаяться от души и исповедаться.

Также в этот день - согласно библейским преданиям, Иисус Христос пришел в дом Симона-прокаженного в Вифании. Туда же пришла раскаявшаяся блудница Мария Магдалина, которая омыла ноги Спасителю. Христос простил ей все грехи. Поступок Марии олицетворяет покаяние, к которому может прийти любой грешник и будет прощен.

Великая среда - третий день Страстной седьмицы. Он наполнен воспоминаниями о страданиях Иисуса Христа на Земле.

В это день, как правило в церкви прославляют женщину-грешницу и проклинается предательство Иуды. Также вечером этого дня многие храмы вечером проводят общую исповедь.

Что нужно сделать в этот день, традиции

На вечерней службе совершается Таинство исповеди, на котором можно попросить о прощении всех грехов.

В среду люди стараются убрать все в доме, вынести мусор, постирать и вымыть полы. Также готовят продукты для приготовления пасок, а яйца - к покраске.

Поскольку Великий пост продолжается, важно соблюдать его традиции и ограничения.

Также можно помочь всем, кто в этом нуждается.

Важные приметы этого дня

Холодная ночь и жаркий день - скоро будет хорошая погода.

Заря красного цвета - погода будет ненастная, дождливая, ветреная.

В небе резвятся грачи - придет тепло.

Чего категорически нельзя делать в Великую среду

Запрещается громко и шумно веселиться предаваться удовольствиям, веселью.

Нельзя ругаться, ссориться, быть агрессивным.

Тяжелым трудом заниматься нельзя.

Запрещены азартные игры, любые гадания.

Правила поста

Те, кто придерживается правил Великого поста, сегодня могут позволить себе съесть сухофрукты, мед, орехи, сырые овощи, хлеб и соль.