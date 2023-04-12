RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Страстная среда 2023: что сегодня нельзя делать, главные традиции

Что нельзя делать в Страстную среду (Getty Images)
Автор: Styler

У православных верующих 12 апреля идет третий день Страстной недели, называемый Великая (Страстная) среда.

Что строго запрещено сегодня, а что сделать надо, важные приметы - узнайте в материале Styler.

Традиции Великой среды

Если исходить из Библии, то именно в среду Иуда предал Иисуса Христа за тридцать серебренников. В этот день самым большим грехом является предательство, поэтому желательно покаяться от души и исповедаться.

Также в этот день - согласно библейским преданиям, Иисус Христос пришел в дом Симона-прокаженного в Вифании. Туда же пришла раскаявшаяся блудница Мария Магдалина, которая омыла ноги Спасителю. Христос простил ей все грехи. Поступок Марии олицетворяет покаяние, к которому может прийти любой грешник и будет прощен.

Великая среда - третий день Страстной седьмицы. Он наполнен воспоминаниями о страданиях Иисуса Христа на Земле.

В это день, как правило в церкви прославляют женщину-грешницу и проклинается предательство Иуды. Также вечером этого дня многие храмы вечером проводят общую исповедь.

Что нужно сделать в этот день, традиции

На вечерней службе совершается Таинство исповеди, на котором можно попросить о прощении всех грехов.

В среду люди стараются убрать все в доме, вынести мусор, постирать и вымыть полы. Также готовят продукты для приготовления пасок, а яйца - к покраске.

Поскольку Великий пост продолжается, важно соблюдать его традиции и ограничения.

Также можно помочь всем, кто в этом нуждается.

Важные приметы этого дня

  • Холодная ночь и жаркий день - скоро будет хорошая погода.
  • Заря красного цвета - погода будет ненастная, дождливая, ветреная.
  • В небе резвятся грачи - придет тепло.

Чего категорически нельзя делать в Великую среду

  • Запрещается громко и шумно веселиться предаваться удовольствиям, веселью.
  • Нельзя ругаться, ссориться, быть агрессивным.
  • Тяжелым трудом заниматься нельзя.
  • Запрещены азартные игры, любые гадания.

Правила поста

Те, кто придерживается правил Великого поста, сегодня могут позволить себе съесть сухофрукты, мед, орехи, сырые овощи, хлеб и соль.

Раньше мы писали, как испечь пасху Львовская баба.

Также узнайте о 7 досадных ошибках в готовке паски, которые испортят праздничную выпечку.

Читайте РБК-Украина в Google News
свято в УкраїніПраздники в Украине