7 прикрих помилок у готуванні паски, які зіпсують святкову випічку

Випікання пасок - доволі складний, але цікавий процес, який передбачає знання деяких нюансів. Адже через прикрі помилки ваша випічка, як і настрій, можуть бути просто зіпсовані.

Що не можна робити, коли печете паску - в матеріалі Styler далі.

Продукти з холодильника чи навпаки - гарячі

Найчастіше паску печуть на основі дріжджового тіста. А дріжджі не люблять, ані холодного, а ні тим паче - гарячого.

Щоб не зіпсувати тісто, дістаньте продукти з холодильника заздалегідь, а рідину, в якій будете розчиняти дріжджі (наприклад, молоко) підігрійте до теплого стану.

Паска пригорає

Таке може статися, якщо поставити паску в нерозігріту духовку. Різка зміна температури може призвести до пригорання. Обов'язково розігрійте заздалегідь духовку і змастіть форму (якщо вона не паперова) олією. На дно металевої форми краще застелити пергамент.

Якщо ви помітили, що підгорає верх паски, а всередині вона ще не пропечена, зменшіть температуру випікання градусів на 20 і прикрийте верхівку паски фольгою.

Ви не можете дістати паску з форми

Зараз існує багато варіантів форм для випікання паски: паперові, з яких не потрібно діставати, силіконові, роз'ємні металеві.

Якщо таких нема, або ж ви звикли пекти у металевих мисочках чи нероз'ємних формах, обов'язково змащуйте все олією, в тому числі і пергамент - про всяк випадок.

Верхівка паски "падає"

Ідеальна температура для тіста - 25 градусів. Стежте, щоб не було холоду, протягів, різких гучних хлопків, інакше тісто в формах може підходити і падати.

Або ще гірше - паска впаде в духовці і вийде з "ямою" посередині. Щоб такого не сталося, ставте пектися в добре розігріту духовку.

Ви випікаєте "на око"

Важливо точно знати, скільки часу потрібно на випікання. Інакше паска може так і залишитися напівсирою всередині.

Наприклад, кілограмова паска печеться не менше 45 хвилин, паска масою 1,5 кг - 1 годинуа, двокілограмова - півтори години.

Ви недостатньо вимісили тісто

Якщо ви полінувалися і не вимісили до стану, коли тісто починає відлипати від стінок посуду і від рук, паска може не вийти легкою і повітряною.

Тому обов'язково добре просійте борошно і вимішуйте тісто до тих пір, поки воно не перестане бути липким або буде липким зовсім трішки.

Глазур не хоче застигати

Паска пропеклася ідеально, а глазур залишилася липкою. Щоб такого не сталося, протягом 5-10 хвилин охолодіть в морозильній камері яйце. Потім відокремте білок від жовтка, і збивайте міксером на невеликій швидкості (поступово її збільшуючи) до тих пір, поки не зникнуть бульбашки. Потроху додайте в яєчну масу півсклянки цукрової пудри і дрібку лимонної кислоти для блиску глазурі. Крем повинен вийти щільним і густим.

Або ж приготуйте інші види глазурі, рецепти яких можете знайти тут.