7 прикрих помилок у готуванні паски, які зіпсують святкову випічку
Випікання пасок - доволі складний, але цікавий процес, який передбачає знання деяких нюансів. Адже через прикрі помилки ваша випічка, як і настрій, можуть бути просто зіпсовані.
Що не можна робити, коли печете паску - в матеріалі Styler далі.
Продукти з холодильника чи навпаки - гарячі
Найчастіше паску печуть на основі дріжджового тіста. А дріжджі не люблять, ані холодного, а ні тим паче - гарячого.
Щоб не зіпсувати тісто, дістаньте продукти з холодильника заздалегідь, а рідину, в якій будете розчиняти дріжджі (наприклад, молоко) підігрійте до теплого стану.
Паска пригорає
Таке може статися, якщо поставити паску в нерозігріту духовку. Різка зміна температури може призвести до пригорання. Обов'язково розігрійте заздалегідь духовку і змастіть форму (якщо вона не паперова) олією. На дно металевої форми краще застелити пергамент.
Якщо ви помітили, що підгорає верх паски, а всередині вона ще не пропечена, зменшіть температуру випікання градусів на 20 і прикрийте верхівку паски фольгою.
Ви не можете дістати паску з форми
Зараз існує багато варіантів форм для випікання паски: паперові, з яких не потрібно діставати, силіконові, роз'ємні металеві.
Якщо таких нема, або ж ви звикли пекти у металевих мисочках чи нероз'ємних формах, обов'язково змащуйте все олією, в тому числі і пергамент - про всяк випадок.
Верхівка паски "падає"
Ідеальна температура для тіста - 25 градусів. Стежте, щоб не було холоду, протягів, різких гучних хлопків, інакше тісто в формах може підходити і падати.
Або ще гірше - паска впаде в духовці і вийде з "ямою" посередині. Щоб такого не сталося, ставте пектися в добре розігріту духовку.
Ви випікаєте "на око"
Важливо точно знати, скільки часу потрібно на випікання. Інакше паска може так і залишитися напівсирою всередині.
Наприклад, кілограмова паска печеться не менше 45 хвилин, паска масою 1,5 кг - 1 годинуа, двокілограмова - півтори години.
Ви недостатньо вимісили тісто
Якщо ви полінувалися і не вимісили до стану, коли тісто починає відлипати від стінок посуду і від рук, паска може не вийти легкою і повітряною.
Тому обов'язково добре просійте борошно і вимішуйте тісто до тих пір, поки воно не перестане бути липким або буде липким зовсім трішки.
Глазур не хоче застигати
Паска пропеклася ідеально, а глазур залишилася липкою. Щоб такого не сталося, протягом 5-10 хвилин охолодіть в морозильній камері яйце. Потім відокремте білок від жовтка, і збивайте міксером на невеликій швидкості (поступово її збільшуючи) до тих пір, поки не зникнуть бульбашки. Потроху додайте в яєчну масу півсклянки цукрової пудри і дрібку лимонної кислоти для блиску глазурі. Крем повинен вийти щільним і густим.
Або ж приготуйте інші види глазурі, рецепти яких можете знайти тут.
Раніше ми писали, скільки коштує випекти паску цього року.
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