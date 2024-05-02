Страсна п'ятниця: що не можна робити в хаті і на городі

Страсна П'ятниця - це остання п'ятниця Великого посту перед святом Великодня. Вона випадає цього року на 3 травня. Це найскорботніший день у році, адже саме в п'ятницю Іісус пройшов через страждання і був розіп'ятий на горі Голгофа.

Що суворо заборонено в найсуворіший день посту перед Великоднем - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Традиції Страсної п'ятниці

Багато християн відвідують церкву у Страсну П'ятницю для спільної молитви та вшанування пам'яті страждань Ісуса Христа. У цей день служать особливі богослужіння, які нагадують про події, які відбулися у Велику П'ятницю.

Для багатьох вірян Страсна П'ятниця - це день посту та стримування, коли вони утримуються від м'ясної їжі або здійснюють інші відмови як знак покаяння та вшанування страждань Христа.

Це найсуворіший день у всьому Великому пості. Можна лише хліб та воду, а краще - повністю відмовитися від їжі.

Вважається, що людина, надмірно радісна в цей день, весь наступний рік проплаче.

Що не можна робити в хаті й на городі

Братися за важку роботу по дому і городу сьогодні суворо заборонено! Прибирання, прання, вскопування землі - все це треба завершити в Чистий четвер.

Не забувайте, що сьогодні не можна живати м'ясо, яйця, молочні, продукти, пити алкоголь.

Також дії заборона на веселощі, розваги та сміх. Вважається, що людина, яка у Страсну п'ятницю веселиться, весь рік буде плакати.

Шити, колоти дрова, копати землю, різати будь-що. В цей день не можна мати справу з гострими предметами. Навіть хліб краще ламати.

Сьогодні не можна проводити обряд вінчання і хрещення, як і протягом всього Страсного тижня. Якщо ж яке-небудь сімейне свято випадає на п'ятницю - його потрібно перенести.

Що можна робити у Страсну п'ятницю

У Страсну П'ятницю важливо взяти участь у вечірньому богослужінні, під час якого виноситься плащаниця - символ похоронної тканини, що накривала тіло Христа.

Цей великий день вимагає від нас віддати час роздумам над подіями, що описані в Євангелії.

Традиційно вважається, що після п'ятничної служби варто принести додому дванадцять свічок і запалити їх, дозволяючи їм згоріти до кінця. Вірять, що це принесе щастя і достаток в дім протягом усього наступного року.