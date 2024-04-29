Чому Великдень святкують саме 5 травня: пояснення

Християни західного обряду святкували Великдень 31 березня. Багато українців не розуміють, чому 2024 року ми відзначаємо свято так пізно, а саме 5 травня.

В матеріалі РБК-Україна (проект Styler), читайте відповідь на це питання.

Чому Великдень кожного року випадає на різні дати?

Великдень, також відомий як Світле Христове Воскресіння, щороку святкують у різні дати на честь воскресіння Ісуса Христа.

Спочатку Великдень відзначали за юдейським календарем, святкували його 14-го числа місяця нісан, що відповідає березню-квітню за григоріанським календарем.

Пізніше почали використовувати місячно-сонячний календар, тому Великдень став перехідним святом.

Чому в Україні цього року святкуємо Великдень 5 травня

Багато українців дивуються, чому цього року Великдень в Україні святкують у різні дати, навіть після переходу Православної Церкви на новоюліанський календар. Цей момент можна пояснити так.

З 1 вересня 2023 року неперехідні свята в Україні змістилися на 13 днів. Проте існують відмінності між православним та католицьким календарями.

Церква України та УГКЦ перейшли не на григоріанський календар, а на новоюліанський календар.

Між цими календарями також існують відмінності у розрахунку пасхалій - методиці визначення дати Великодня.

Окрім неперехідних свят, які тепер святкуються одночасно, існують ще свята, чий час святкування пов'язаний із першим весняним повним місяцем, але не мають фіксованої дати.

Чому різні розрахунки

Є різні методи розрахунку Великодня. Раніше християни святкували його за єврейським календарем, спираючись на весняне рівнодення. Проте у IV столітті християнська церква вирішила розробити систему, що дозволяла духовенству самостійно визначати дату Великодня.

Існують дві системи визначення дати Великодня: олександрійська пасхалія за юліанським календарем і григоріанська пасхалія за григоріанським календарем.

Згідно з традицією, Великдень має припадати на першу неділю після першого весняного повного місяця, який настає після весняного рівнодення. І якщо Великдень співпадає з датою єврейського свята Пасхи, його переносять на наступну неділю.

Різниця у визначенні дати Великодня виникла через календарну реформу, яку провела Римсько-католицька церква у 1582 році, в результаті якої було введено григоріанський календар. Ця реформа включала астрономічний перерахунок юліанського календаря.

Чому Великдень в Україні 5 травня (фото: Getty Images)

Але через те, що юліанський календар відставав на 11 хвилин на рік, за 100 років набігав один додатковий день. На момент введення григоріанського календаря різниця між календарями становила 10 днів, зараз вона складає 13 днів, а в 2100 році буде вже 14 днів.

Отже, християнські церкви використовують різні методи розрахунку Великодня в залежності від календаря, який вони прийняли.

В григоріанській пасхалії відзначається 21 березня, але рівнодення може відбуватись в діапазоні з 19 по 21 березня. Потім, після рівнодення, потрібно відрахувати повний місяць, який припадає на 25 березня. Таким чином, Великдень за григоріанською пасхалією відзначається католиками та протестантами 31 березня.

У юліанському календарі весняне рівнодення не збігається з астрономічним і припадає на 3 квітня. Після цього відраховується перший повний місяць, який припадає на 24 квітня.

Оскільки Песах, свято єврейського календаря, припадає зазвичай з 22 квітня по 30 квітня, то християни східного обряду (греко-католики та православні) святкують Великдень не 28 квітня, а 5 травня.