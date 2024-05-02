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Страстная пятница: что нельзя делать в доме и на огороде

Четверг 02 мая 2024 17:00
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Страстная пятница: что нельзя делать в доме и на огороде Фото: Что нельзя делать в Страстную пятницу (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Страстная пятница – это последняя пятница Великого поста перед праздником Пасхи. Она выпадает в этом году на 3 мая. Это самый скорбный день в году, ведь именно в пятницу Иисус прошел через страдания и был распят на горе Голгофа.

Что строго запрещено в самый строгий день поста перед Пасхой – читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Использованные источники подготовки материала: сайт ПЦУ, Церковный календарь, Лунный календарь.

Традиции Страстной пятницы

Многие христиане посещают церковь в Страстную Пятницу для совместной молитвы и памяти памяти страданий Иисуса Христа. В этот день служат особые богослужения, напоминающие о событиях, произошедших в Великую Пятницу.

Для многих верующих Страстная Пятница – это день поста и сдерживания, когда они воздерживаются от мясной пищи или совершают другие отказы как знак покаяния и чествования страданий Христа.

Это самый строгий день во всем Великом посту. Можно только хлеб и воду, а лучше полностью отказаться от еды.

Считается, что человек, излишне радостный в этот день, весь следующий год проплачет.

Что нельзя делать в доме и в огороде

Браться за тяжелую работу по дому и огороду сегодня строго-настрого запрещено! Уборка, стирка, вскопывание земли – все это нужно завершить в Чистый четверг.

Не забывайте, что сегодня нельзя есть мясо, яйца, молочные, продукты, пить алкоголь.

Также действует запрет на веселье, развлечения и смех. Считается, что человек, который в Страстную пятницу веселится, весь год будет плакать.

Шить, колоть дрова, копать землю, резать что угодно. В этот день нельзя иметь дело с острыми предметами. Даже хлеб лучше ломать.

Сегодня нельзя проводить обряд венчания и крещения, как и в течение всей Страстной недели. Если же какой-нибудь семейный праздник выпадает на пятницу – его нужно перенести.

Что можно делать в Страстную пятницу

В Страстную Пятницу важно принять участие в вечернем богослужении, во время которого выносится плащаница – символ погребальной ткани, покрывавшей тело Христа.

Этот великий день требует от нас отдать время размышлениям о событиях, описанных в Евангелии.

Традиционно считается, что после пятничной службы следует принести домой двенадцать свечей и зажечь их, позволяя им сгореть до конца. Верят, что это принесет счастье и довольство в дом в течение всего следующего года.

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Также мы объясняли, почему Пасху празднуют именно 5 мая.

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