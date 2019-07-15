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Страшный ливень всего за час затопил Черновцы: в сети показали видео стихии

STYLERЖизнь    15.07.2019 - 10:14
Страшный ливень всего за час затопил Черновцы: в сети показали видео стихии
В Черновцах ливень затопил улицы (Фото: коллаж РБК-Украина)

В Черновцах из-за сильных дождей 14 июля затопило центр города

Мощный ливень в Черновцах буквально за час превратил улицы в реки, значительно затруднив движение транспорта в центре города. Непогода разгулялась 14 июля после обеда, пишут местные СМИ. Также в сети публикуют фото и видео мокрой стихии.

Отмечается, что в результате сильно дождя больше всего "досталось" улицам Главная, Русская и Стрыйская. Также затопило район областной типографии. 

 

Черновцы залило сильнейшим ливнем (Фото: скриншот)

Вода также залила перекресток Героев Майдана и проспект Независимости, ул. Шота Руставели, Садовую и Юрия.

 Видео: YouTube / Информационное агентство АСС

В результате ливня затопило не только асфальтированные участни автодорог, но и груновые, без покрытия - их серьезно размыло.

  Видео: YouTube / Молодой буковинец

К счастью, порывы ветра не были очень сильные и деревья на улицах города не пострадали, что в свою очередь не спровоцировало обрыва ЛЭП и как следствие проблемы со светом. 

 Видео: YouTube / Молодой буковинец

Как сообщалось, ранее в июне сильнейший ливень в Хмельницком превратил улицы в сплошные потоки воды. Кроме того, жуткими ливнями накрыло также Камянец-Подольский. Также поступали звонки от жителей Старосинявского и Тефипольского районов о затоплениях.

Такде мы писали о том, что в Киеве 27 июня разгулялся мощный ураган, который  удивил жителей столицы своей силой. Грозовой дождь залил несколько улиц, а сильный ветер повалил деревья. В сети показали ролик, как развивалась буря. 

Напомним также, что недавно в Одессе по пляжу Лузановка пронесся огромный смерч, который сильно напугал людей. 

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