Жахлива злива всього за годину затопила Чернівці: в мережі показали відео стихії

У Чернівцях через сильні дощі 14 липня затопило центр міста
Потужна злива у Чернівцях буквально за годину перетворила вулиці на ріки, значно ускладнивши рух транспорту в центрі міста. Негода розгулялася 14 липня після обіду, пишуть місцеві ЗМІ. Також в мережі публікують фото і відео мокрої стихії.
Зазначається, що в результаті сильного дощу найбільше "дісталося" вулицями Головна, Руська та Стрийська. Також затопило район обласної друкарні.
Чернівці залило сильною зливою (Фото: скріншот)
Вода також залила перехрестя Героїв Майдану та проспект Незалежності, вул. Шота Руставелі, Садову та Юрія.
Відео: YouTube / Інформаційне агентство АС
В результаті зливи затопило не тільки асфальтовані учасни автодоріг, але і ґрунтові, без покриття - їх серйозно розмило.
Відео: YouTube / Молодий буковинець
На щастя, пориви вітру не були дуже сильні та дерева на вулицях міста не постраждали, що в свою чергу не спровокувало обриву ЛЕП і як наслідок проблеми зі світлом.
Відео: YouTube / Молодий буковинець
Як повідомлялося, раніше в червні сильна злива в Хмельницькому перетворила вулиці на суцільні потоки води. Крім того, страшними зливами накрило також Кам'янець-Подільський. Також надходили дзвінки від жителів Старосинявського і Тефіпольского районів про затоплення.
Також ми писали про те, що у Києві 27 червня розгулявся потужний ураган, який здивував жителів столиці своєю силою. Грозовий дощ залив кілька вулиць, а сильний вітер повалив дерева. У мережі показали ролик, як розвивалася буря.
Нагадаємо також, що нещодавно в Одесі по пляжу Лузанівка пронісся величезний смерч, який сильно налякав людей.