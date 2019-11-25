У Зеленского отреагировали на страшное ДТП с Кулебой и детьми

Николай Кулеба попал в ДТП с детьми (коллаж: РБК-Украина)

В ДТП с Николаем Кулебой пострадали его сыновья

Николай Кулеба попал в страшное ДТП в Чабанах под Киевом. Автомобиль Toyota Camry, за рулем которого был 47-летний уполномоченный президента по правам ребенка, столкнулся с микроавтобусом Volkswagen около 14:00 в воскресенье, 24 ноября.

В результате аварии госпитализировано четыре человека - сам омбудсмен, его сыновья - старший Тимофей и 10-летний Елисей, а также 21-летний водитель микроавтобуса.

Николай Кулеба попал в ДТП с детьми (фото: informator.ua)

Первым на аварию отреагировал Антон Геращенко, замминистра внутренних дел Украины. Чиновник пишет, что Николай Кулеба "по непонятным причинам поехал на красный".

"Нужно помнить, что вождение - это ответственный процесс, и любые нарушения ПДД могут закончиться плохо для всех участников ДТП", - пишет Геращенко.

Николай Кулеба попал в ДТП с детьми (фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7)

В полиции открыли уголовное производство по статье 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения). Кроме того, по данным Информатора, ни водитель, ни старший сын Тимофей не были пристегнуты. В авто не было детского автокресла, которое должно было защитить 10-летнего Елисея.

Николай Кулеба попал в ДТП с детьми (фото: facebook.com/pol.kyivregion)

Также было опубликовано видео, на котором видно, как Николай Кулеба совершает запрещенный маневр на красный свет, после чего происходит столкновение с разворотом и ударом об отбойник.

Відео ДТП з уповноваженим Президента України з прав дитини Миколою Кулебою! Нагадаю, він був у автівці разом з двома синами. Наразі Кулеба в реанімації у важкому стані. Як звучить: ""Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба, порушивши ПДР потрапив у моторошну ДТП. В автівці знаходились два його сина. Старший, Тимофій, знаходиться у вкрай тяжкому стані в реанімації"... Мій Телеґрам: https://t.me/NazarPrykhodkoPlus Опубліковано Назаром Приходьком Неділя, 24 листопада 2019 р.

Николай Кулеба попал в ДТП с детьми (видео: facebook.com/pumamgo)

Напомним, самое тяжелое состояние в данный момент у Тимофея, он без сознания. За жизнь молодого человека борются медики "Феофании". Младший сын Кулебы доставлен в "Охматдет".

Сам омбудсмен получил тяжелые травмы, но медики дают благоприятные прогнозы. Жизни водителя микроавтобуса также ничего не угрожает.

Тем временем, сам Николай Кулеба попросил помолится за здоровье его детей.

Николай Кулеба попал в ДТП с детьми (фото: facebook.com/KulebaMykola)