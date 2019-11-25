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У Зеленского отреагировали на страшное ДТП с Кулебой и детьми

STYLERПерсоны    25.11.2019 - 13:51
У Зеленского отреагировали на страшное ДТП с Кулебой и детьми
Николай Кулеба попал в ДТП с детьми (коллаж: РБК-Украина)

В ДТП с Николаем Кулебой пострадали его сыновья

Николай Кулеба попал в страшное ДТП в Чабанах под Киевом. Автомобиль Toyota Camry, за рулем которого был 47-летний уполномоченный президента по правам ребенка, столкнулся с микроавтобусом Volkswagen около 14:00 в воскресенье, 24 ноября.

В результате аварии госпитализировано четыре человека - сам омбудсмен, его сыновья - старший Тимофей и 10-летний Елисей, а также 21-летний водитель микроавтобуса.

Николай Кулеба попал в ДТП с детьми (фото: informator.ua)

Первым на аварию отреагировал Антон Геращенко, замминистра внутренних дел Украины. Чиновник пишет, что Николай Кулеба "по непонятным причинам поехал на красный".

"Нужно помнить, что вождение - это ответственный процесс, и любые нарушения ПДД могут закончиться плохо для всех участников ДТП", - пишет Геращенко.

У Зеленского отреагировали на страшное ДТП с Кулебой и детьми

Николай Кулеба попал в ДТП с детьми (фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7)

В полиции открыли уголовное производство по статье 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения). Кроме того, по данным Информатора, ни водитель, ни старший сын Тимофей не были пристегнуты. В авто не было детского автокресла, которое должно было защитить 10-летнего Елисея.

У Зеленского отреагировали на страшное ДТП с Кулебой и детьми

Николай Кулеба попал в ДТП с детьми (фото: facebook.com/pol.kyivregion)

Также было опубликовано видео, на котором видно, как Николай Кулеба совершает запрещенный маневр на красный свет, после чего происходит столкновение с разворотом и ударом об отбойник.

Відео ДТП з уповноваженим Президента України з прав дитини Миколою Кулебою! Нагадаю, він був у автівці разом з двома синами. Наразі Кулеба в реанімації у важкому стані. Як звучить: ""Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба, порушивши ПДР потрапив у моторошну ДТП. В автівці знаходились два його сина. Старший, Тимофій, знаходиться у вкрай тяжкому стані в реанімації"... Мій Телеґрам: https://t.me/NazarPrykhodkoPlus

Опубліковано Назаром Приходьком Неділя, 24 листопада 2019 р.

Николай Кулеба попал в ДТП с детьми (видео: facebook.com/pumamgo)

Напомним, самое тяжелое состояние в данный момент у Тимофея, он без сознания. За жизнь молодого человека борются медики "Феофании". Младший сын Кулебы доставлен в "Охматдет".

Сам омбудсмен получил тяжелые травмы, но медики дают благоприятные прогнозы. Жизни водителя микроавтобуса также ничего не угрожает.

Тем временем, сам Николай Кулеба попросил помолится за здоровье его детей.

У Зеленского отреагировали на страшное ДТП с Кулебой и детьми

Николай Кулеба попал в ДТП с детьми (фото: facebook.com/KulebaMykola)

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