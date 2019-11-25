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ДТП с Николаем Кулебой: новые подробности о состоянии детей омбудсмена

STYLERПроисшествия    25.11.2019 - 08:17
ДТП с Николаем Кулебой: новые подробности о состоянии детей омбудсмена
Николай Кулеба попал в ДТП в Чабанах (коллаж: РБК-Украина)

ДТП с Николаем Кулебой произошло из-за проезда перекрестка на красный

Николай Кулеба вместе с детьми попал в страшное ДТП в Киевской области. Уполномоченный президента по правам ребенка ехал за рулем Toyota вместе с двумя сыновьями, старшим Тимофеем и 10-летним Елисеем. Что известно о состоянии омбудсмена и его детей - в материале Styler.

Напомним, ДТП произошло в воскресенье, 24 ноября, в селе Чабаны на Киевщине. В сети появилось видео с камер наблюдения, на котором видно, что Toyota, за рулем которой был Кулеба, проезжает на красный свет перекресток. Когда авто почти завершило маневр, оно столкнулось с микроавтобусом Volkswagen.

Детский омбудсмен находится в Феофании в состоянии средней тяжести. У него сотрясение мозга, закрытая ЧМТ, травма грудной клетки, травма живота, пишет ТСН. Кроме того, у него сломаны ребра с двух сторон, ушиб легких, а также пневмоторакс (в легких скапливается воздух).

Угрозы жизни Николаю Кулебы нет, что не скажешь о его детях. Старший сын Тимофей находится в интенсивном неврологическом отделении той же больницы. За его жизнь борются медики, которые пока не комментируют, есть ли угроза жизни.

ДТП с Николаем Кулебой: новые подробности о состоянии детей омбудсменаДТП с Николаем Кулебой: новые подробности о состоянии детей омбудсмена

Николай Кулеба попал в ДТП (фото: facebook.com/pol.kyivregion)

Парень без сознания, на данный момент известно, что у Тимофея закрытая черепно-мозговая травма. 10-летний Елисей находится в "Охматдете", о его состоянии пока неизвестно.

В ДТП травмировался и водитель микроавтобуса, которого отвезли в Киево-Святошинскую больницу. Угрозы для его жизни нет.

Відео ДТП з уповноваженим Президента України з прав дитини Миколою Кулебою! Нагадаю, він був у автівці разом з двома синами. Наразі Кулеба в реанімації у важкому стані. Як звучить: ""Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба, порушивши ПДР потрапив у моторошну ДТП. В автівці знаходились два його сина. Старший, Тимофій, знаходиться у вкрай тяжкому стані в реанімації"... Мій Телеґрам: https://t.me/NazarPrykhodkoPlus

Опубліковано Назаром Приходьком Неділя, 24 листопада 2019 р.

Николай Кулеба попал в ДТП (видео: facebook.com/pumamgo)

В полиции открыли производство по ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения).

Омбудсмен в Facebook поблагодарил всех за поддержку и попросил помолится за его детей.

ДТП с Николаем Кулебой: новые подробности о состоянии детей омбудсмена

Николай Кулеба попал в ДТП (скрин: facebook.com/KulebaMykola)

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