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У Зеленського відреагували на страшну ДТП з Кулебою і дітьми

STYLERПерсони    25.11.2019 - 13:51
У Зеленського відреагували на страшну ДТП з Кулебою і дітьми
Микола Кулеба потрапив у ДТП з дітьми (колаж: РБК-Україна)

У ДТП з Миколою Кулебой постраждали його сини

Микола Кулеба потрапив у страшну ДТП у Чабанах під Києвом. Автомобіль Toyota Camry, за кермом якого був 47-річний уповноважений президента з прав дитини, зіткнувся з мікроавтобусом Volkswagen близько 14:00 у неділю, 24 листопада.

В результаті аварії госпіталізовано чотири людини - сам омбудсмен, його сини - старший Тимофій і 10-річний Єлисей, а також 21-річний водій мікроавтобуса.

Микола Кулеба потрапив у ДТП з дітьми (фото: informator.ua)

Першим на аварію відреагував Антон Геращенко, замміністра внутрішніх справ України. Чиновник пише, що Микола Кулеба "з незрозумілих причин поїхав на червоний".

"Потрібно пам'ятати, що водіння - це відповідальний процес, і будь-які порушення ПДР можуть закінчитися погано для всіх учасників ДТП", - пише Геращенко.

У Зеленського відреагували на страшну ДТП з Кулебою і дітьми

Микола Кулеба потрапив у ДТП з дітьми (фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7)

В поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 286 КК України (порушення правил дорожнього руху). Крім того, за даними Інформатора, ні водій, ні старший син Тимофій не були пристебнуті. В авто не було дитячого автокрісла, яке повинно було захистити 10-річного Єлисея.

У Зеленського відреагували на страшну ДТП з Кулебою і дітьми

Микола Кулеба потрапив у ДТП з дітьми (фото: facebook.com/pol.kyivregion)

Також було опубліковано відео, на якому видно, як Микола Кулеба здійснює заборонений маневр на червоне світло, після чого відбувається зіткнення з розворотом і ударом об відбійник.

Відео ДТП з уповноваженим Президента України з прав дитини Миколою Кулебою! Нагадаю, він був у автівці разом з двома синами. Наразі Кулеба в реанімації у важкому стані. Як звучить: ""Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба, порушивши ПДР потрапив у моторошну ДТП. В автівці знаходились два його сіна. Старший, Тимофій, знаходиться у вкрай тяжкому стані в реанімації"... Мій Телеґрам: https://t.me/NazarPrykhodkoPlus

Опубліковано Назаром Приходьком Неділя, 24 листопада 2019 р.

Микола Кулеба потрапив у ДТП з дітьми (відео: facebook.com/pumamgo)

Нагадаємо, найтяжчий стан у даний момент у Тимофія, він без свідомості. За життя молодої людини борються медики "Феофанії". Молодший син Кулеби доставлений в "Охматдит".

Сам омбудсмен отримав важкі травми, але медики дають сприятливі прогнози. Життю водія мікроавтобуса також нічого не загрожує.

Тим часом, сам Микола Кулеба попросив помолитися за здоров'я його дітей.

У Зеленського відреагували на страшну ДТП з Кулебою і дітьми

Микола Кулеба потрапив у ДТП з дітьми (фото: facebook.com/KulebaMykola)

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