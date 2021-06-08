Было очень страшно: очевидцы рассказали о взрыве газа под Ивано-Франковском

По данным ГСЧС, взрыв произошел из-за разгерметизации на магистральном газопроводе. Жертв и пострадавших нет, но двух местных жителей эвакуировали с территории дачного массива. Стоит отметить, что ближайшие жилые дома от места взрыва находятся в одном километре, а самое ближайшее строение – цементный завод.

37-летний местный житель Игорь Бойчук сообщил, что взрывной волной отбросило его тещу и повредило автомобиль.

"Мы работали на огороде и произошел взрыв. Женщину отбросило где-то на пять метров. Также поврежден автомобиль", - сообщил мужчина.

На место прибыла скорая медицинская помощь и врачи осмотрели тещу Игоря Бойчука и его самого.

Как сообщили другие жители села в комментарии для "Сегодня", взрыв многих сильно напугал.

"Мы, как многие в нашем селе, испугались. Потом увидели задымление, стало понятно, что что-то произошло на газопроводе. С тревогой ехала на работу, ведь не понятно, продолжатся взрывы или нет", - рассказала местная жительница.

Очевидцы рассказали о взрыве газопровода