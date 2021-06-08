Було дуже страшно: очевидці розповіли про вибух газу під Івано-Франківськом

За даними ДСНС, вибух стався через розгерметизацію на магістральному газопроводі. Жертв і постраждалих немає, але двох місцевих жителів евакуювали з території дачного масиву. Варто відзначити, що найближчі житлові будинки від місця вибуху знаходяться в одному кілометрі, а найближча будова – цементний завод.

37-річний місцевий житель Ігор Бойчук повідомив, що вибуховою хвилею відкинуло його тещу і пошкодило автомобіль.

"Ми працювали на городі й стався вибух. Жінку відкинуло десь на п'ять метрів. Також пошкоджений автомобіль", - повідомив чоловік.

На місце прибула швидка медична допомога і лікарі оглянули тещу Ігоря Бойчука та його самого.

Як повідомили інші жителі села в коментарі для "Сьогодні", вибух багатьох сильно налякав.

"Ми, як багато хто в нашому селі, злякалися. Потім побачили задимлення, стало зрозуміло, що щось сталося на газопроводі. З тривогою їхала на роботу, адже не зрозуміло, продовжаться вибухи чи ні", - розповіла місцева мешканка.

Очевидці розповіли про вибух газопроводу