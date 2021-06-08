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Було дуже страшно: очевидці розповіли про вибух газу під Івано-Франківськом

Автор: Анна Шиканова

У селі Клузів біля Івано-Франківська стався вибух труби високого тиску газопроводу Угерсько-Івано-Франківськ-Чернівці. Інцидент стався близько 12:40. Зазначається, що загрози припинення газопостачання немає і вибух не вплине на транзит газу до ЄС.

Однак вибух сильно налякав місцевих жителів і є навіть постраждалі. Про це повідомляє видання "Галка".

За даними ДСНС, вибух стався через розгерметизацію на магістральному газопроводі. Жертв і постраждалих немає, але двох місцевих жителів евакуювали з території дачного масиву. Варто відзначити, що найближчі житлові будинки від місця вибуху знаходяться в одному кілометрі, а найближча будова – цементний завод.

37-річний місцевий житель Ігор Бойчук повідомив, що вибуховою хвилею відкинуло його тещу і пошкодило автомобіль.

"Ми працювали на городі й стався вибух. Жінку відкинуло десь на п'ять метрів. Також пошкоджений автомобіль", - повідомив чоловік.

На місце прибула швидка медична допомога і лікарі оглянули тещу Ігоря Бойчука та його самого.

Як повідомили інші жителі села в коментарі для "Сьогодні", вибух багатьох сильно налякав.

"Ми, як багато хто в нашому селі, злякалися. Потім побачили задимлення, стало зрозуміло, що щось сталося на газопроводі. З тривогою їхала на роботу, адже не зрозуміло, продовжаться вибухи чи ні", - розповіла місцева мешканка.

Очевидці розповіли про вибух газопроводу

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з'явилися фото і відео з місця вибуху газопроводу на Прикарпатті.

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