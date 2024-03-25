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"Страшно быть не рядом". Дочь известной блогерши чудом спаслась во время ракетной атаки на Киев

Понедельник 25 марта 2024 14:43
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"Страшно быть не рядом". Дочь известной блогерши чудом спаслась во время ракетной атаки на Киев Сабина Мусина с дочерью (фото: instagram.com/saba.musina)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская бизнесвумен и блогерша Сабина Мусина со слезами на глазах сообщила, что ее дочь во время утреннего ракетного обстрела Киева оказалась в эпицентре взрывов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram инфлюэнсерши.

Подробности

По словам Мусиной, в момент, когда РФ нанесла ракетный удар по столице, ее дочь Кира была в школе, которая находится совсем рядом с прилетом.

"Очень страшно было. Страшно слышать детей в телефоне. Страшно быть не рядом. Спасибо нашей школе за укрытие и четкие действия", - сообщила блогерша.

&quot;Страшно быть не рядом&quot;. Дочь известной блогерши чудом спаслась во время ракетной атаки на Киев

Дочь Сабины Мусиной оказалась рядом с взрывами (фото: instagram.com/saba.musina)

К счастью, девочка не пострадала, ведь учителя вовремя отвели всех учеников в укрытие.

"Ракета упала между школой Киры и общежитием. Это не просто у меня страх. Это страх матери", - написала Сабина.

&quot;Страшно быть не рядом&quot;. Дочь известной блогерши чудом спаслась во время ракетной атаки на Киев

Дочь Сабины Мусиной оказалась в эпицентре взрывов (фото: instagram.com/saba.musina)

Напомним, утром 25 марта Россия ударила баллистическими ракетами по Киеву: обломки упали в Печерском, Соломенском, Голосеевском и Дарницком районах, повреждены две многоэтажки, пострадали 7 человек.

Ранее известный актер-защитник честно ответил, что чувствует к россиянам.

Также Полякову с дочерью Машей пристыдили за съемку во время отдыха в Монако.

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