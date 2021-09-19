"Страшная интоксикация": Гайтана рассказала об ужасных условиях в самолете со щелями

Гайтана пожаловалась на авиалинии украинской компании Windrose. По словам певицы, в самолете не было чем дышать из-за выхлопных газов, а из щелей сверху очень дуло.
Об этом артистка рассказала в Instagram.
"Друзья! Будьте осторожны! Берегите себя. Последствия после такого полета: тошнота, бессонница, головная боль, страшная интоксикация", - написала она.
Инцидент произошел, когда Гайтана летела из Киева в Херсон на празднование дня города.
Певица отметила, что на борту была ужасная вонь и маски не помогали. Ей пришлось дышать в рукав джемпера, чтобы не потерять сознание. Также очень мешали щели в самолете, которые предыдущие пассажиры затыкали салфетками.
Ее очень расстроило, что руководство компании знает о проблеме, но так ничего и не сделало для более комфортного перелета своих пассажиров.
"Завтра снова лететь…страшно", - отметила артистка.
Скриншот с Instagram
Напомним, журналисты выяснили, как выглядит имение Гайтаны под Киевом. Двухэтажная вилла звезды находится в коттеджном городке возле озера Круглик. Ранее певица жила в обычной киевской квартире возле детской больницы "Охмадтет".
Мы также писали о том, что Джамала поселится рядом с Монатиком, где также живет Надя Дорофеева и Владимир Дантес.