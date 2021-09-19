"Страшна інтоксикація": Гайтана розповіла про жахливі умови в літаку зі щілинами

Гайтана поскаржилася на авіалінії української компанії Windrose. За словами співачки, у літаку не було чим дихати через вихлопні гази, а з щілин зверху дуже дуло.
Про це артистка розповіла в Instagram.
"Друзі! Будьте обережні! Бережіть себе. Наслідки після такого польоту: нудота, безсоння, головний біль, страшна інтоксикація", - написала вона.
Інцидент стався, коли Гайтана летіла з Києва до Херсона на святкування Дня міста.
Співачка зазначила, що на борту був жахливий сморід і маски не допомагали. Їй довелося дихати в рукав джемпера, щоб не втратити свідомість. Також дуже заважали щілини в літаку, які попередні пасажири затикали серветками.
Її дуже засмутило, що керівництво компанії знає про проблему, але так нічого і не зробило для більш комфортного перельоту своїх пасажирів.
"Завтра знову летіти ... страшно", - зазначила артистка.
Скріншот з Instagram
Нагадаємо, журналісти з'ясували, як виглядає маєток Гайтани під Києвом. Двоповерхова вілла зірки знаходиться в котеджному містечку біля озера Круглик. Раніше співачка жила у звичайній київській квартирі біля дитячої лікарні "Охмадтет".
Ми також писали про те, що Джамала оселиться поруч з Монатіком, де також живе Надя Дорофєєва та Володимир Дантес.