Двухэтажная вилла и собственный Диснейленд: как выглядит имение Гайтаны под Киевом
Украинская певица Гайтана проживает в небольшом поселке Иванковичи, которое находится недалеко от Киева по Одесской трассе. Ранее этот поселок был известен своими густыми лесами, а сейчас там проживают украинские знаменитости.
Как выглядит шикарное имение Гайтаны, показали в сюжете "Викриття" на телеканале Live.
В Иванковичах Гайтана живет уже несколько лет. Ее дом находится в коттеджном городке возле озера Круглик. Ранее она жила в обычной киевской квартире возле детской больницы "Охмадтет". Но потом жизнь певицы кардинально изменилась – в 37 лет она сообщила общественности, что вышла замуж за бизнесмена Александра Смарта и ждет от него ребенка.
Гайтана вместе с мужем переехала в Иванковичи. Там у семьи двухэтажная вилла и огромный просторный двор, на котором создан настоящий мини-Диснейленд.
Дочери артистки и бизнесмена уже 4 года. Девочку назвали Сапфир-Николь. Во дворе поместья Гайтаны много аттракционов – качели, горка, песочница. А в просторном дворе регулярно для девочки ставят батут и два надувных бассейна.
Как выглядит особняк Гайтаны под Киевом
А для самой Гайтаны есть другое развлечение – мини-огород. На небольшой грядке за домом у нее растет клубника, несколько кустов огурцов, помидоров и картофель. Еще есть уголок с экзотикой – там растет манго и авокадо.
Как объяснила звездная мама, огород тоже сделан ради дочери – чтобы малышка видела, что и как растет.
На звездных соседей Гайтана не жалуется, а вот сельские жители создают некоторые неудобства. На своих страницах в соцсетях певица рассказала, что соседи жгут траву и этот запах сводит с ума, а еще – вызывает аллергию.
Особняк Гайтаны показали с высоты птичьего полета
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