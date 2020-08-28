Эти страны открыли въезд для украинцев: новый список
Пятница 28 августа 2020 15:26
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Украинцы могут уехать во время карантина в 45 стран мира (фото: РБК-Украина)
Список стран, в которые могут поехать украинцы во время карантина, расширился
Сегодня украинцы могут въехать в 45 стран мира - 28 августа этот список расширился по сравнению с двумя неделями назад.
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал на брифинге, пишет РБК-Украина.
Он также отметил, что открытыми и относительно открытыми эти страны являются "пока что".
Кроме того, министр напомнил, что в каждой стране действуют свои правила для пересечения границ - от наличия справки с негативным результатом ПЦР-теста и до самоизоляции.
Страны, куда могут поехать украинцы уже сегодня:
- Албания
- Антигуа и Барбуда
- Армения
- Афганистан
- Багамские острова
- Беларусь
- Болгария
- Буркина-Фасо
- Бурунди
- Великобритания
- Египет
- Замбия
- Ирак
- Иран
- Ирландия
- Казахстан
- Камбоджа
- Кения
- Коморские острова
- Ливан
- Мальдивы
- Мексика
- Объединенные Арабские Эмираты
- Пакистан
- Пуэрто-Рико
- Республика Корея
- Руанда
- Северная Македония
- Сейшельские острова
- Сент-Люсия
- Сербия
- Словения
- Сомали
- Судан
- США
- Сьерра-Леоне
- Танзания
- Того
- Тунис
- Турция
- Чад
- Черногория
- Эквадор
- Эфиопия
- Южный Судан
- Ямайка
В МИДе напоминают, что если вы собрались в одну из этих стран, то все равно нужно убедиться, что на самом деле сможете совершить путешествие. Для этого следует произвести несколько шагов:
- свяжитесь с авиакомпанией, туристической фирмой или тем оператором, через которого вы бронировали поездку, и уточните актуальное состояние карантина в стране и проверьте статус вашего бронирования;
- параллельно свяжитесь с дипломатическим учреждением Украины в стране, куда запланируете путешествие, а также с представительством этого государства в Украине;
- максимально позаботьтесь о собственной безопасности, в частности, тщательно изучите условия вашего страхового полиса;
- позаботьтесь о наличии дополнительных финансовых средств на случай чрезвычайной ситуации (отмена обратных рейсов и необходимость приобрести новые билеты, вынужденное пребывание в стране более длительное время и т. д.);
- возьмите с собой необходимые лично вам медицинские препараты "с запасом";
- проверьте состояние вашего здоровья перед поездкой.
Напомним, что МАУ отменяет ряд рейсов
Ранее мы писали, что Кабмин временно закрыл въезд в Украину для иностранцев.
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