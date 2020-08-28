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Эти страны открыли въезд для украинцев: новый список

Пятница 28 августа 2020 15:26
Эти страны открыли въезд для украинцев: новый список
Украинцы могут уехать во время карантина в 45 стран мира (фото: РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Войналович

Список стран, в которые могут поехать украинцы во время карантина, расширился

Сегодня украинцы могут въехать в 45 стран мира - 28 августа этот список расширился по сравнению с двумя неделями назад.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал на брифинге, пишет РБК-Украина.

Он также отметил, что открытыми и относительно открытыми эти страны являются "пока что".

Кроме того, министр напомнил, что в каждой стране действуют свои правила для пересечения границ - от наличия справки с негативным результатом ПЦР-теста и до самоизоляции.

Страны, куда могут поехать украинцы уже сегодня:

  • Албания
  • Антигуа и Барбуда
  • Армения
  • Афганистан
  • Багамские острова
  • Беларусь
  • Болгария
  • Буркина-Фасо
  • Бурунди
  • Великобритания
  • Египет
  • Замбия
  • Ирак
  • Иран
  • Ирландия
  • Казахстан
  • Камбоджа
  • Кения
  • Коморские острова
  • Ливан
  • Мальдивы
  • Мексика
  • Объединенные Арабские Эмираты
  • Пакистан
  • Пуэрто-Рико
  • Республика Корея
  • Руанда
  • Северная Македония
  • Сейшельские острова
  • Сент-Люсия
  • Сербия
  • Словения
  • Сомали
  • Судан
  • США
  • Сьерра-Леоне
  • Танзания
  • Того
  • Тунис
  • Турция
  • Чад
  • Черногория
  • Эквадор
  • Эфиопия
  • Южный Судан
  • Ямайка

В МИДе напоминают, что если вы собрались в одну из этих стран, то все равно нужно убедиться, что на самом деле сможете совершить путешествие. Для этого следует произвести несколько шагов:

  • свяжитесь с авиакомпанией, туристической фирмой или тем оператором, через которого вы бронировали поездку, и уточните актуальное состояние карантина в стране и проверьте статус вашего бронирования;
  • параллельно свяжитесь с дипломатическим учреждением Украины в стране, куда запланируете путешествие, а также с представительством этого государства в Украине;
  • максимально позаботьтесь о собственной безопасности, в частности, тщательно изучите условия вашего страхового полиса;
  • позаботьтесь о наличии дополнительных финансовых средств на случай чрезвычайной ситуации (отмена обратных рейсов и необходимость приобрести новые билеты, вынужденное пребывание в стране более длительное время и т. д.);
  • возьмите с собой необходимые лично вам медицинские препараты "с запасом";
  • проверьте состояние вашего здоровья перед поездкой.

Напомним, что МАУ отменяет ряд рейсов

Ранее мы писали, что Кабмин временно закрыл въезд в Украину для иностранцев.

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