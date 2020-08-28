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Ці країни відкрили в'їзд для українців: новий список

П'ятниця 28 серпня 2020 15:26
Ці країни відкрили в'їзд для українців: новий список
Українці можуть виїхати під час карантину в 45 країн світу (фото: РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Войналович

Список країн, у які українці можуть поїхати під час карантину, розширився

Сьогодні українці можуть в'їхати в 45 країн світу - 28 серпня цей список розширився у порівнянні з двома тижнями тому.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав на брифінгу, пише РБК-Україна.

Він також зазначив, що відкритими і відносно відкритими ці країни є "поки що".

Крім того, міністр нагадав, що у кожній країні діють свої правила для перетину кордонів - від наявності довідки з негативним результатом ПЛР-тесту і до самоізоляції.

Країни, куди українці можуть поїхати вже сьогодні:

  • Албанія
  • Антигуа і Барбуда
  • Вірменія
  • Афганістан
  • Багамські острови
  • Білорусь
  • Болгарія
  • Буркіна-Фасо
  • Бурунді
  • Велика Британия
  • Єгипет
  • Замбія
  • Ірак
  • Іран
  • Ірландія
  • Казахстан
  • Камбоджа
  • Кенія
  • Коморські острови
  • Ліван
  • Мальдіви
  • Мексика
  • Об'єднані Арабські Емірати
  • Пакистан
  • Пуерто-Ріко
  • Республіка Корея
  • Руанда
  • Північна Македонія
  • Сейшельські острови
  • Сент-Люсія
  • Сербія
  • Словенія
  • Сомалі
  • Судан
  • США
  • Сьєрра-Леоне
  • Танзанія
  • Того
  • Туніс
  • Туреччина
  • Чад
  • Чорногорія
  • Еквадор
  • Ефіопія
  • Південний Судан
  • Ямайка

У МЗС нагадують, що якщо ви зібралися в одну з цих країн, то все одно потрібно переконатися, що насправді зможете здійснити подорож. Для цього слід здійснити декілька кроків:

  • зв'яжіться з авіакомпанією, туристичною фірмою або тим оператором, через якого ви бронювали поїздку і уточніть актуальний стан карантину в країні і перевірте статус вашого бронювання;
  • паралельно зв'яжіться з дипломатичною установою України в країні, куди запланували подорож, а також з представництвом цієї держави в Україні;
  • максимально подбайте про власну безпеку, зокрема, ретельно вивчіть умови вашого страхового поліса;
  • подбайте про наявність додаткових фінансових коштів на випадок надзвичайної ситуації (скасування зворотних рейсів і необхідність придбати нові квитки, вимушене перебування в країні більш тривалий час і т. д.);
  • візьміть з собою необхідні особисто вам медичні препарати "з запасом";
  • перевірте стан вашого здоров'я перед поїздкою.

Нагадаємо, що МАУ скасовує низку рейсів

Раніше ми писали, що Кабмін тимчасово закрив в'їзд в Україну для іноземців.

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