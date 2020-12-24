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На странице Кернеса в Facebook появилась прощальная публикация, которая растрогала до слез

Харьков, Четверг 24 декабря 2020 22:37
На странице Кернеса в Facebook появилась прощальная публикация, которая растрогала до слез
Геннадий Кернес (фото: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В четверг, 24 декабря, на Facebook-странице умершего Геннадия Кернеса появилась прощальная публикация с видео самого мэра Харькова и видов города.

В публикации говорится о том, что с сегодняшнего дня страницы "лучшего мэра Харькова" в соцсетях становятся мемориальными. На этих страницах пользователи сети могут посмотреть, что волновало Кернеса, о чем он думал, и чем он хотел поделиться с местными жителями.

"Мы все и всегда будем помнить его девиз "Любить Харьков - работать для людей!" - говорится в публикации.

Это видео - последняя публикация на странице Геннадия Кернеса в Facebook. С этого дня - страницы лучшего мэра Харькова...

Posted by Геннадий Кернес on Thursday, December 24, 2020

На Facebook-странице Геннадия Кернеса появилась последняя публикация (видео: facebook.com/gennadykernes)

Пользователи сети также прокомментировали эту публикацию.

  • Вы лучший, царствие небесное;
  • Не досмотрела, расплакалась. Великий человек;
  • Он был лучший мэр. А что теперь будет с Харьковом;
  • Спасибо за восстановленные детских садов в городе! Спасибо за все хорошее!
  • Как же он любил наш Харьков и харьковчан!
  • Как же печально, что его больше с нами нет;
  • Страшная утрата. Мы не забудем никогда нашего мэра. Невозможно без слез смотреть это видео. Сильный мэр, который был патриотом своего города, любил харьковчан. Можно ли его заменить? Нет конечно, никогда!
  • Будем помнить и ценить! Спасибо Г. А. Кернес! Царствие небесное и вечная память! Сил и терпения, родственникам, друзьям, близким и многим Харьковчанам, пережить утрату лучшего мэра! Успеха нынешней команде Кернеса, не забывать и выполнять обещание - "Любить Харьков - работать для людей!".

Напомним, в Харькове на прощании с Геннадием Кернесом были огромные очереди и море цветов.

Ранее Вдова Кернеса Оксана Гайсинская дала последнее обещание мужу.

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Новости Украины Жизнь ХарьковГеннадий Кернес

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