Страна в смартфоне: сеть "взорвало" музыкальное видео с цитатами Зеленского
Зеленский стал героем нового музыкального видео (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)
В сети появилось видео с цитатами президента под мелодию iPhone
Владимир Зеленский занимает кресло президента Украины уже более 100 дней. За этом время он провел множество конференций и интервью. На основе его цитат в сети появилось забавное музыкальное видео.
Менее чем, за сутки с момента публикации видео оно набрало большое количество просмотров.
Зеленский стал героем нового музыкального видео (видео: YouTube/ТСН)
При этом пользователи сети также оставили много комментариев под ним.
- Смело, прикольно, глупо. Но лайк;
- Мне зашло. Что-то на подобие Дудя и Ивлеевой;
- Это гениально!!! Так же Трампа в Америке "троллят"... любя. Так что Зе уже такой же популярный, как и Трамп! А всего то 100 дней прошло;
- Смело! Молодцы!
- Побольше бы таких роликов. Именно вот такие подборки как лучше демонстрируют, что вообще происходит;
- Мне понравилось;
- Получилось хорошо. Даже можно сказать - отлично. Но это же президент страны! На Пороха жабы и каверы вы почему-то не делали!!!??? Есть же какая-то линия этикета. Может я не так правильно мысль написала, но суть ясна. Вы же не канал "шоу 95 квартал". Не превращайте новостной канал в юмористическую программу. Или вы так и есть юмористы? Просто я чего-то не догоняю...
- ТСН больше нечего показывать только всякую чушь.
Скриншоты с YouTube
Напомним, что Владимир Зеленский назвал 100 дней президентства "прогулкой в сумерках". Президент ждет от парламента движения путем изменений.
Ранее сообщалось о том, что Зеленский думает вернуться на сцену Квартала. Он признался, что очень скучает по друзьям из Студии "Квартал 95".
.