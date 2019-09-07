Країна в смартфоні: мережу "підірвало" музичне відео з цитатами Зеленського
Зеленський став героєм нового музичного відео (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)
У мережі з'явилося відео з цитатами президента під мелодію iPhone
Володимир Зеленський займає крісло президента України вже більше 100 днів. За цей час він провів безліч конференцій та інтерв'ю. На основі його цитат у мережі з'явилося забавне музичне відео.
Менш ніж за добу з моменту публікації відео воно набрало велику кількість переглядів.
Зеленський став героєм нового музичного відео (відео: YouTube/ТСН)
При цьому користувачі мережі також залишили багато коментарів під ним.
- Сміливо, прикольно, нерозумно. Але лайк;
- Мені зайшло. Щось на подобу Дудя і Івлєєвої;
- Це геніально!!! Так само Трампа в Америці "тролять" люблячи... . Так що Зе вже такий же популярний, як і Трамп! А всього 100 днів пройшло;
- Сміливо! Молодці!
- Побільше б таких роликів. Саме ось такі добірки як краще демонструють, що взагалі відбувається;
- Мені сподобалося;
- Вийшло добре. Навіть можна сказати - відмінно. Але це ж президент країни! На Пороха жаби і кавери ви чомусь не робили!!!??? Є ж якась лінія етикету. Може я не так правильно думку написала, але суть зрозуміла. Ви ж не канал "шоу 95 квартал". Не перетворюйте новинний канал в гумористичну програму. Чи ви так і є гумористи? Просто я чогось не доганяю...
- ТСН більше нічого показувати тільки всяку нісенітницю.
Скріншоти з YouTube
Нагадаємо, що Володимир Зеленський назвав 100 днів президентства "прогулянкою в сутінках". Президент чекає від парламенту руху шляхом змін.
Раніше повідомлялося про те, що Зеленський думає повернутися на сцену Кварталу. Він зізнався, що дуже сумує за друзями зі Студії "Квартал 95".
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