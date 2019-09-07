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Країна в смартфоні: мережу "підірвало" музичне відео з цитатами Зеленського

STYLERЖиття    07.09.2019 - 11:39
Країна в смартфоні: мережу "підірвало" музичне відео з цитатами Зеленського
Зеленський став героєм нового музичного відео (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

У мережі з'явилося відео з цитатами президента під мелодію iPhone

Володимир Зеленський займає крісло президента України вже більше 100 днів. За цей час він провів безліч конференцій та інтерв'ю. На основі його цитат у мережі з'явилося забавне музичне відео.

Менш ніж за добу з моменту публікації відео воно набрало велику кількість переглядів.

Зеленський став героєм нового музичного відео (відео: YouTube/ТСН)

При цьому користувачі мережі також залишили багато коментарів під ним.

  • Сміливо, прикольно, нерозумно. Але лайк;
  • Мені зайшло. Щось на подобу Дудя і Івлєєвої;
  • Це геніально!!! Так само Трампа в Америці "тролять" люблячи... . Так що Зе вже такий же популярний, як і Трамп! А всього 100 днів пройшло;
  • Сміливо! Молодці!
  • Побільше б таких роликів. Саме ось такі добірки як краще демонструють, що взагалі відбувається;
  • Мені сподобалося;
  • Вийшло добре. Навіть можна сказати - відмінно. Але це ж президент країни! На Пороха жаби і кавери ви чомусь не робили!!!??? Є ж якась лінія етикету. Може я не так правильно думку написала, але суть зрозуміла. Ви ж не канал "шоу 95 квартал". Не перетворюйте новинний канал в гумористичну програму. Чи ви так і є гумористи? Просто я чогось не доганяю...
  • ТСН більше нічого показувати тільки всяку нісенітницю.

Країна в смартфоні: мережу &quot;підірвало&quot; музичне відео з цитатами ЗеленськогоКраїна в смартфоні: мережу &quot;підірвало&quot; музичне відео з цитатами ЗеленськогоКраїна в смартфоні: мережу &quot;підірвало&quot; музичне відео з цитатами ЗеленськогоКраїна в смартфоні: мережу &quot;підірвало&quot; музичне відео з цитатами ЗеленськогоКраїна в смартфоні: мережу &quot;підірвало&quot; музичне відео з цитатами Зеленського

Скріншоти з YouTube

Нагадаємо, що Володимир Зеленський назвав 100 днів президентства "прогулянкою в сутінках". Президент чекає від парламенту руху шляхом змін.

Раніше повідомлялося про те, що Зеленський думає повернутися на сцену Кварталу. Він зізнався, що дуже сумує за друзями зі Студії "Квартал 95".

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