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"Майже інвалід": Козловський поскаржився на серйозну травму (фото)

Понеділок 09 червня 2025 22:18
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"Майже інвалід": Козловський поскаржився на серйозну травму (фото) Віталій Козловський (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)
Автор: Поліна Іваненко

Співак Віталій Козловський розповів, що під час одного з останніх концертів отримав серйозну травму. І нині йому доводиться носити спеціальний бандаж, аби ситуація не погіршилася.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Козловський розповів в Stories на своїй сторінці в Instagram.

Що сталося зі співаком

Так, Козловський розповів, що нещодавно він вивихнув колінну чашечку. І тепер він ризикує під час виступів, адже травма може призвести до ще гірших наслідків.

"Тепер я майже інвалід. Виходжу на сцену і щоразу, ніби востаннє. Бо коліно може надломитися наступного разу ще більше, але що не зробиш заради людей і творчості", - зазначив співак.

Тому нині Віталій виступає з бандажем, який "тримає" коліно, аби уникнути ще більших проблем.

&quot;Майже інвалід&quot;: Козловський поскаржився на серйозну травму (фото)Козловський поскаржився на травму (скріншот)

Втім, як помітно на наступних Stories, травма не заважає Козловському "запалювати" на нових концертах. Нині артист активно виступає зі старими хітами та перекладеними треками, які він віднедавна може виконувати.

Як відомо, багато років поспіль Козловський не міг співати "Пінаколаду" та інші пісні минулого, адже спочатку мав виплатити продюсеру Ігорю Кондратюку борг. Співак та його колишній "наставник" судилися через права, і нещодавно артисту вдалося поставити крапку в цій історії.

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