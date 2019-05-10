Страдал от ожирения: в честь кого Меган Маркл назвала своего сына

Меган Маркл, которая родила 6 мая сына, назвала его Арчи Гаррисон и его полное имя звучит как Арчи Гаррисон Маунтбеттен-Виндзор. Общественность в недоумении о того, какое имя выбрала герцогиня Сассекская для ребенка из королевской семьи.

Друзья Меган Маркл из сериала "Форс-мажоры" уверены, что Меган назвала сына в честь своего любимого кота Арчи. Этого кота мать Меган Маркл Дория взяла из приюта, и он был любимцем в их семье.

"Меган любила играть с ним и постоянно говорила о нем с друзьями", - рассказал источник для издания The Sun. Кот Арчи страдал от ожирения, так как Меган Маркл кормила его замороженным виноградом. Он скончался, когда Маркл училась в колледже в Чикаго.

Еще одна версия – Меган Маркл назвала сына в честь героя любимых детских комиксов. В детстве она вместе с отцом собирала коллекцию винтажных американских комиксов, где главным героем был рыжий подросток по имени Арчи Эндрюс.

Меган Маркл и принц Гарри (facebook.com/TheBritishMonarchy)

Также фанаты предположили, что Арчи – это анаграмма имени герцогини Сассекской. При рождении она получила имя – Рэйчел Меган Маркл. Но с возрастом первое имя она перестала упоминать и оставила только звучное Меган Маркл, которое прекрасно смотрелось в титрах. Если переставить буквы в слове Rachel получится Archie, однако эта версия самая маловероятная, так как не все буквы совпадают.

Есть еще один нюанс, который касается принца Джорджа, сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Однажды маленький принц Джордж гулял с принцессой Шарлоттой возле дома своей бабушки в графстве Беркшир и завел светский разговор с дамой, которая неподалеку выгуливала собаку.

Дама спросила маленького принца о том, как его зовут, и принц Джордж ответил, что его зовут Арчи. Кроме имени Джордж, принц получил при рождении еще два имени – Александр и Луи, а дома его в шутку называют PG Tips – прозвище пошло от школы, где он учится.

Фанаты высказали предположение, что имя Арчи придумала королева Елизавета, которая хотела так назвать так одного из сыновей принца Уильяма.

Напомним, ранее мы писали о том, что нумеролог предсказала судьбу сына Меган Маркл.

А также рассказывали о том, что Меган Маркл и принц Гарри рассказали об имени своего первенца.