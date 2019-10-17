Стоял у истоков Руха: в Киеве умер почетный гетман Украинского казачества

В Киеве умер ученый, генерал-майор ВСУ, народный депутат Украины II созыва Владимир Мулява, который был одним из создателей Министерства обороны Украины. Почетный гетман Украинского казачества скончался на 83 году жизни. Об этом говорится в сообщении 16 октября на сайте общественной организации Союз офицеров Украины.

За свой вклад в развитие Украинского государства Владимир Савельевич был награжден Орденом Святого равноапостольного князя Владимира Великого (1998, УПЦ КП) орденом "Крест Украинского казачества (с мечами)", знаками отличия "Золотой крест за особые заслуги", "Золотой крест с трезубцем", Бронзовой и Золотой Шевченковским медалями; Офицерским крестом с мечами (СОУ) Крестом Союза украинских солдат в Канаде; орденом "За заслуги" III степени (1999), отличием Президента Украины - "Крест Ивана Мазепы" (2010).

Владимир Мулява (фото: kozatstvo.net.ua)

Владимир Савельевич был кандидатом философских наук, членом Украинского всемирного координационного совета, членом президиума Общества "Украина-Мир".

"Мы выражаем свои искренние соболезнования всем членам семьи Владимира Савельевича Мулявы. Добрая память о выдающемся украинце, члене Союза офицеров Украины Владимире Муляве навсегда сохранится в наших сердцах", - говорится в сообщении председателя организации полковника Александра Сасько.

Владимир Мулява родился 12 сентября 1937 года в Кировоградской области. Окончил Киевский государственный университет им. Т.Шевченко и аспирантуру кафедры философии Киевского университета им. Т. Шевченко.

Владимир Мулява (фото: officers.org.ua)

Работал доцентом кафедры философии Винницкого педагогического института, написал диссертацию "Человек в индивиде: национальное как реализация человеческого рода в индивиде", обвинялся в "украинском буржуазном национализме", подвергся преследованиям со стороны компартийных органов, вышел из членов КПСС, принял участие в создании Народного Руха Украина, в 1989 году был заместителем главы секретариата Народного Руха, с октября 1990 года - заместителем председателя Совета коллегий НРУ.

В 1991 году был председателем организационного комитета 1-го съезда Союза офицеров Украины. С декабря 1991 по ноябрь 1993 года был начальником социально-психологической службы, членом коллегии Министерства обороны Украины.

С ноября 1993 года по июль 1995 года Владимир Савельевич был помощником министра обороны по связям с общественными организациями, партиями и движениями. С октября 1992 по 1998 годы был гетманом Украинского казачества.

Владимир Мулява (фото: vn.depo.ua)

На парламентских выборах 1994 года был избран народным депутатом Верховной Рады Украины II созыва от Калушского избирательного округа № 197 Ивано-Франковской области. Был членом Комитета по вопросам обороны и безопасности, входил в состав депутатской группы "Конституционный центр".

Владимир Мулява - автор более 100 трудов по вопросам социальной психологии военнослужащих, украиноведения и развития современного казачества.