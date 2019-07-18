В Кривом Роге умер известный журналист: все подробности

Владимир Думанский скончался в больнице из-за проблем с сердцем
Сегодня, 18 июля, скончался известный украинский журналист и фотограф Владимир Думанский. Об этом сообщили близкие и друзья Владимира на его странице в Facebook.
Сердце Думанского остановилось в 10:45 в больнице, где он находился с диагнозом "сердечная недостаточность".
Владимир Думанский (фото: facebook.com/dumanskiyv)
"Сегодня в 10:45 остановилось большое сердце Вовы Думанского, нашего друга. Последние дни им занимались ребята из Кривбасса, каждый день. Андрей Еременко был сегодня рядом. Просьба не спекулировать на теме "плохие врачи, никто не помогал", так возили на обследование, лекарствами и всем необходимым был обеспечен, соцслужбы занимались мамой, все было по-человечески. Так произошло. Вечная память маленькому, но очень большому, светлому человеку, художнику, автору, поэту, писателю. R.I.P", - написал депутат в Криворожском горсовете Николай Колесник.
Скриншот с Facebook
Известно, что последние дни Думанский провел в больнице. Об этом он сам сообщил в соцсети.
"Второй день больницы еще трудновато. На вечер немного стало легче. Сижу на кровати", - отметил журналист.
Скриншот с Facebook
Пользователи сети также скорбят по Владимиру.
Скриншот с Facebook
Скриншот с Facebook
Напомним, что погибла женщина-доброволец из батальона "Донбасс-Украина" Стребиж Светлана Ивановна.
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