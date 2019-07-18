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В Кривом Роге умер известный журналист: все подробности

STYLERЖизнь    18.07.2019 - 16:01
В Кривом Роге умер известный журналист: все подробности
Умер журналист Владимир Думанский (фото: Униан)

Владимир Думанский скончался в больнице из-за проблем с сердцем

Сегодня, 18 июля, скончался известный украинский журналист и фотограф Владимир Думанский. Об этом сообщили близкие и друзья Владимира на его странице в Facebook.

Сердце Думанского остановилось в 10:45 в больнице, где он находился с диагнозом "сердечная недостаточность".

В Кривом Роге умер известный журналист: все подробности

Владимир Думанский (фото: facebook.com/dumanskiyv)

"Сегодня в 10:45 остановилось большое сердце Вовы Думанского, нашего друга. Последние дни им занимались ребята из Кривбасса, каждый день. Андрей Еременко был сегодня рядом. Просьба не спекулировать на теме "плохие врачи, никто не помогал", так возили на обследование, лекарствами и всем необходимым был обеспечен, соцслужбы занимались мамой, все было по-человечески. Так произошло. Вечная память маленькому, но очень большому, светлому человеку, художнику, автору, поэту, писателю. R.I.P", - написал депутат в Криворожском горсовете Николай Колесник.

В Кривом Роге умер известный журналист: все подробности

Скриншот с Facebook

Известно, что последние дни Думанский провел в больнице. Об этом он сам сообщил в соцсети.

"Второй день больницы еще трудновато. На вечер немного стало легче. Сижу на кровати", - отметил журналист.

В Кривом Роге умер известный журналист: все подробности

Скриншот с Facebook

Пользователи сети также скорбят по Владимиру.

  • Светлая память;
  • Только два дня назад добавилась в друзья;
  • Светлая память Володе. Знала только заочно. Как больно! Особенно если посмотреть, как ходят живые здоровые всякие бомжи, алкаши и проходимцы, то кричать хочется. Он так боролся за жизнь!!!

В Кривом Роге умер известный журналист: все подробности

Скриншот с Facebook

  • Отмучился. Земля ему пером. Искренние соболезнования маме;
  • Как? Вчера же еще писал пост о том, что в больнице.... Боже мой! Пусть земля будет пухом. Царствие Небесное!

В Кривом Роге умер известный журналист: все подробности

Скриншот с Facebook

Напомним, что погибла женщина-доброволец из батальона "Донбасс-Украина" Стребиж Светлана Ивановна.

Ранее сообщалось о том, что известная украинская писательница Елена Касьян предвидела свою смерть.

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