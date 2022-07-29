UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В сторону Земли на большой скорости летят два огромных астероида

Фото: В сторону Земли на большой скорости летят два астероида (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Два огромных астероида двигаются в сторону Земли. Один приблизится на максимальное расстояние вечером в пятницу, 29 июля. А второй пролетит очень близко к Земле в субботу, 30 июля.

Об этом сообщается в издании Sciencealert.

По данным NASA, астероид с названием 2-16 CZ31 пролетит на близком расстоянии от Земли в пятницу вечером - около 19:00 по восточному времени и около 23:00 по Гринвичу. Скорость этого астероида около 55 618 км/в час (около 34 560 миль/ в час).

По оценкам астрономов, у этого астероида ширина около 122 метров - а это приблизительная ширина 40-этажного здания.

Угрозы для жителей планеты нет, так как по данным наблюдателей, астероид благополучно пролетит на расстоянии в 2 800 000 километров от Земли. Это превышает почти в 7 раз среднее расстояние от Земли до Луны.

Это астероид сближается с Землей довольно регулярно, и по данным NASA, в следующий раз он пролетит возле нашей планеты в январе 2028 года.

В субботу ожидается пролет еще одного астероида - он более крупный, но его расстояние от Земли будет еще больше.

По данным наблюдателей, у астероида 2013 CU83 диаметр около 183 метров, и он сблизится максимально с нашей планетой на 6 960 000 километров, а это в 18 раз превышает расстояние от Земли до Луны.

Астероид будет двигаться со скоростью 21 168 км/в час и приблизится к Земле в 19:37 по восточному времени (23:37 по Гринвичу).

В NASA отмечают, что оба астероида пролетят ближе к Земле, чем астероид 2022 NF, который был замечен 7 июля 2022 года.

Кстати, ранее мы писали о том, что ученые обнаружили идеальные места строительства баз на Луне.

А еще рассказывали о том, ученые предупреждали о группе астероидов, которые пролетят близко к Земле в конце июля.

Читайте РБК-Украина в Google News
NASAАстероид