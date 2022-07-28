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Ученые обнаружили идеальные места для строительства баз на Луне: что известно

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Четверг 28 июля 2022 18:11
Ученые обнаружили идеальные места для строительства баз на Луне: что известно Фото: ученые обнаружили идеальные места для строительства баз на Луне (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Ученые обнаружили места, которые в будущем могут служить для строительства лунных баз. Речь идет о провалах, в которых температура выше, чем на поверхности спутника Земли.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу NASA.

Обнаружить оптимальную температуру удалось благодаря зонду LRO. Всего на Луне есть 16 подтвержденных круглых провалов, которые впервые были зафиксированы в 2009 году.

Образования являются следствием обрушения потолка лавовых трубок или же пещер из-за сейсмической активности, или же других процессов. Их диаметр составляет от 15 до 150 метров и, преимущественно, они находятся в лунных морях.

Ученые считают, что провалы могут стать местом для первых лунных поселений, которые получат в этом случае дополнительную защиту от космического и солнечного излучения.

Фото: ученые обнаружили идеальные места для строительства баз на Луне (nasa.gov)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно телескоп Hubble, который принадлежит NASA, сфотографировал галактику, которая вызывает искривление пространства и времени.

Тем временем телескоп NASA имени Джеймса Уэбба создал самое глубокое и четкое инфракрасное изображение далекой вселенной на сегодня

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