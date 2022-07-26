Огромные астероиды мчат к Земле: когда максимальное сближение

К Земле на огромной скорости приближаются астероиды крупных размеров - космические глыбы приблизятся к нашей планете на минимальное расстояние в ближайшие дни на этой неделе.

Об этом передали на сайте NASA .

Речь идет о группе астероидов, которым ученые дали названия 2022 ML3, 2022 OY, 2022 OG1, 2016 CZ31 и 2022 NU1.

Размеры первых двух, по данным специалистов, примерно как у автобуса (12 метров) и пассажирского самолета (29 метров). Они пролетают мимо Земли на расстоянии 9,2 миллиона километров и 3,63 миллиона километров соответственно прямо 26 июля.

А вот следующие "каменные космические путешественники", которые будут побольше - как многоэтажка (122 метра) и воздушный лайнер (43 метра) - промчат мимо нашей планеты, приблизившись к нам максимально на 2,8 миллиона километров и 4,71 миллиона километров. Ожидаемая дата - 29 июля.

А 30 июля ожидается пролет еще одного астероида, размером более 280 метров. Глыба сможет приблизиться к Земле лишь на почти 7 миллионов километров.

По данным ученых, скорость полета астероида в 17 раз превышает скорость пули.

Этот космический гигантский камень - один из более чем 29 000 объектов, сближающихся с Землей, которые ученые обнаружили на сегодняшний день, пишет Newsweek.

Некоторые из этих объектов также классифицируются как потенциально опасные на основании их предполагаемого размера и орбиты.

Но, несмотря на название, ни один из потенциально опасных объектов, известных ученым, не имеет шансов столкнуться с Землей в ближайшие 100 лет или около того, отмечает директор CNEOS Пол Ходас.