У бік Землі на великій швидкості летять два величезних астероїди

За даними NASA, астероїд з назвою 2-16 CZ31 пролетить на близькій відстані від землі в п'ятницю ввечері - близько 19:00 за східним часом і близько 23:00 за Гринвічем. Швидкість цього астероїда близько 55 618 км / на годину (близько 34 560 миль/ на годину).

За оцінками астрономів, у цього астероїда ширина близько 122 метрів - а це приблизна ширина 40-поверхової будівлі.

Загрози для жителів планети немає, через те, що за даними спостерігачів, астероїд благополучно пролетить на відстані у 2 800 000 кілометрів від Землі. Це перевищує майже в 7 разів середню відстань від Землі до Місяця.

Це астероїд зближується із землею досить регулярно, і за даними NASA, наступного разу він пролетить біля нашої планети в січні 2028 року.

У суботу очікується проліт ще одного астероїда - він більший, але його відстань від землі буде ще більше.

За даними спостерігачів, в астероїда 2013 CU83 діаметр близько 183 метрів, і він зблизиться максимально з нашою планетою на 6 960 000 кілометрів, а це в 18 разів перевищує відстань від Землі до Місяця.

Астероїд рухатиметься зі швидкістю 21 168 км/год і наблизиться до землі о 19:37 за східним часом (23:37 за Гринвічем).

У NASA зазначають, що обидва астероїди пролетять ближче до землі, ніж астероїд 2022 NF, який був помічений 7 липня 2022 року.