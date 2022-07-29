RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У бік Землі на великій швидкості летять два величезних астероїди

Фото: У бік Землі на великій швидкості летять два астероїди (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Два величезних астероїди рухаються в бік Землі. Один наблизиться на максимальну відстань увечері в п'ятницю, 29 липня. А другий пролетить дуже близько до Землі в суботу, 30 липня.

Про це повідомляється у виданні Sciencealert.

За даними NASA, астероїд з назвою 2-16 CZ31 пролетить на близькій відстані від землі в п'ятницю ввечері - близько 19:00 за східним часом і близько 23:00 за Гринвічем. Швидкість цього астероїда близько 55 618 км / на годину (близько 34 560 миль/ на годину).

За оцінками астрономів, у цього астероїда ширина близько 122 метрів - а це приблизна ширина 40-поверхової будівлі.

Загрози для жителів планети немає, через те, що за даними спостерігачів, астероїд благополучно пролетить на відстані у 2 800 000 кілометрів від Землі. Це перевищує майже в 7 разів середню відстань від Землі до Місяця.

Це астероїд зближується із землею досить регулярно, і за даними NASA, наступного разу він пролетить біля нашої планети в січні 2028 року.

У суботу очікується проліт ще одного астероїда - він більший, але його відстань від землі буде ще більше.

За даними спостерігачів, в астероїда 2013 CU83 діаметр близько 183 метрів, і він зблизиться максимально з нашою планетою на 6 960 000 кілометрів, а це в 18 разів перевищує відстань від Землі до Місяця.

Астероїд рухатиметься зі швидкістю 21 168 км/год і наблизиться до землі о 19:37 за східним часом (23:37 за Гринвічем).

У NASA зазначають, що обидва астероїди пролетять ближче до землі, ніж астероїд 2022 NF, який був помічений 7 липня 2022 року.

До речі, раніше ми писали про те, що вчені виявили ідеальні місця будівництва баз на Місяці.

А ще розповідали про те, вчені попереджали про групу астероїдів, які пролетять близько до землі в кінці липня.

Читайте РБК-Україна в Google News
NASAАстероїд