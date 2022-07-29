В сторону Земли на большой скорости летят два огромных астероида

Два огромных астероида двигаются в сторону Земли. Один приблизится на максимальное расстояние вечером в пятницу, 29 июля. А второй пролетит очень близко к Земле в субботу, 30 июля.

По данным NASA, астероид с названием 2-16 CZ31 пролетит на близком расстоянии от Земли в пятницу вечером - около 19:00 по восточному времени и около 23:00 по Гринвичу. Скорость этого астероида около 55 618 км/в час (около 34 560 миль/ в час).

По оценкам астрономов, у этого астероида ширина около 122 метров - а это приблизительная ширина 40-этажного здания.

Угрозы для жителей планеты нет, так как по данным наблюдателей, астероид благополучно пролетит на расстоянии в 2 800 000 километров от Земли. Это превышает почти в 7 раз среднее расстояние от Земли до Луны.

Это астероид сближается с Землей довольно регулярно, и по данным NASA, в следующий раз он пролетит возле нашей планеты в январе 2028 года.

В субботу ожидается пролет еще одного астероида - он более крупный, но его расстояние от Земли будет еще больше.

По данным наблюдателей, у астероида 2013 CU83 диаметр около 183 метров, и он сблизится максимально с нашей планетой на 6 960 000 километров, а это в 18 раз превышает расстояние от Земли до Луны.

Астероид будет двигаться со скоростью 21 168 км/в час и приблизится к Земле в 19:37 по восточному времени (23:37 по Гринвичу).

В NASA отмечают, что оба астероида пролетят ближе к Земле, чем астероид 2022 NF, который был замечен 7 июля 2022 года.