Стоматологи пояснили, які фрукти корисні для зубів, а які - руйнують емаль

Які фрукти і ягоди корисні для зубів

Стоматологи пояснили, які фрукти можуть допомогти зберегти зуби міцними та чистими, особливо в поєднанні з регулярними візитами до лікаря.

Груші та яблука, які мають високий вміст води, є хорошим способом скоротити споживання цукру із солодких фруктів. Адже такі можуть нашкодити зубам. А от наповнені водою фрукти стимулюють вироблення слини, що корисно для очищення ротової порожнини від бактерій і цукру.

Полуниця: цей фрукт є природним відбілювачем зубів, багатим на вітамін С, який зберігає ясна достатньо міцними, щоб захищатися від інфекції.

Виноград, вишні та сливи: ці фрукти також мають високий вміст води, а ще велику кількість поживних речовин, які корисні для здоров’я зубів.

Які фрукти шкодять зубам

Шкідливими з точки зору стоматології є фрукти з додаванням цукру та плоди із кислинкою. Непомірне вживання цих продуктів може завдати серйозної шкоди вашим зубам.

Цитрусові: лимони, грейпфрути і т. д., які містять велику кількість кислоти, руйнують зуби та підвищують їх чутливість. Найкраще вживати їх разом із ситними стравами, щоб нейтралізувати дію кислоти.

Фруктові соки: грейпфрутовий сік і лимонад не тільки кислі, але й наповнені достатньою кількістю доданого цукру, що посилює потенційну шкоду зубам. Якщо ви не можете обійтися без фруктового напою, виберіть апельсиновий сік, щоб мінімізувати шкідливий вплив на зуби та ясна.

Сухофрукти: висушені фрукти, втрачають всю свою воду, але весь цукор залишається. Як правило, такі продукти є доволі липкими і застрягають між зубами, ускладнюючи цим чищення ротової порожнини. Якщо залишити частинки їжі у міжзубних проміжках, то це може спровокувати карієс за лічені тижні.

Найкраще намагатися триматися якомога далі від цитрусових і сухофруктів або, принаймні, ретельно полоскати рот після них. Треба зачекати пів години перед чищенням, бо зуби будуть чутливими одразу після їжі.