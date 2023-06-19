Дешеві і корисні: 5 овочів, які допомагають знизити тиск

Гіпертонія збільшує ризик серцевих захворювань та інсульту. Додавання у раціон деяких овочів збагачує організм поживними речовинами, які допомагають нормалізувати тиск і підтримувати серце здоровим і сильним.

Картопля

Картопля містить багато калію. У ній цього мінералу навіть більше, ніж у банані. В одній запеченій картоплині середнього розміру міститься близько 600 мг речовини, що становить майже 13% від добової норми.

Хоча всі сорти картоплі багаті калієм, деякі дослідження показали, що яскравий відтінок фіолетової картоплі може надати їм перевагу, сприяючи зменшенню жорсткості артерій, що допомагає знизити артеріальний тиск. Вони містять антоціани - потужний антиоксидант, який надає цьому сорту картоплі фіолетовий відтінок.

Буряк

"Буряк і бурякова зелень є хорошим джерелом нітратів, які допомагають розслабити кровоносні судини та можуть покращити артеріальний тиск. Дослідження 2018 року показало, що буряковий сік може знизити тиск завдяки високій концентрацію нітратів", - заявляє дієтолог Вандана Шет.

Буряк також багатий іншими поживними речовинами, такими як калій, клітковина, фолієва кислота, марганець, вітамін С і залізо, багато з яких також пов’язані зі зниженням тиску.

Буряк можна смажити у фритюрниці, додавати в салат, розтирати в хумус або використовувати в зерновому салаті. Хоча зелене бадилля буряка трохи гірке, воно також їстівна. Спробуйте додати його до песто або соусів, щоб зменшити харчові відходи.

Помідори

"Помідори та продукти з них багаті калієм і лікопіном - двома поживними речовинами, які можуть нормалізувати тиск і покращити загальне здоров’я серця", - каже Шет.

Одна чашка помідорів чері містить 395 мг калію - 8% денної норми.

Лікопін є антиоксидантом, який робить ці плоди червоними. Помідори є одним із найкращих джерел цієї речовини. Причому продукція, зроблена з томатів, містять навіть більше антиоксидантів, ніж сирі плоди.

Огляд 2021 року виявив, що лікопін в томатному екстракті значно знижує тиск у здорових людей і людей із гіпертонією.

Зелені листові овочі

Капуста, шпинат, білокачанна капуста та інші листові овочі багаті дієтичними нітратами, які розширюють кровоносні судини та покращують кровообіг.

Деякі дослідження показують, що споживання принаймні 1 склянки листової зелені на день може допомогти знизити артеріальний тиск і ризик серцево-судинних захворювань.

Листова зелень підходить майже до будь-якої страви, тому сміливо додавайте її до своєї їжі.

Гарбуз

Є багато видів гарбузів, усі вони мають яскравий жовтий або помаранчевий відтінок і крохмалисту м’якоть, насичену калієм. Одна чашка цього плоду містить приблизно 8% денної норми калію, а також інші поживні речовини, такі як вітамін А, клітковина та вітамін С.

Гарбуз можна додавати у начинки до пирогів чи готувати із нього запіканки.