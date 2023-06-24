RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Стоматологи объяснили, какие фрукты полезны для зубов, а какие - разрушают эмаль

Какие ягоды и фрукты вредят зубам (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Все знают, что от конфет портятся зубы. Однако не только сладости могут иметь такой эффект. Даже свежие ягоды и фрукты способны испортить идеальную улыбку, если вы едите их неправильно.

Об этом пишут на сайте A-dentalcenter.

Какие фрукты и ягоды полезны для зубов

Стоматологи объяснили, какие фрукты могут помочь сохранить зубы крепкими и чистыми, особенно в сочетании с регулярными визитами к врачу.

Груши и яблоки с высоким содержанием воды являются хорошим способом сократить употребление сахара из сладких фруктов. Ведь такие могут навредить зубам. А вот наполненные водой фрукты стимулируют выработку слюны, что полезно для очищения полости рта от бактерий и сахара.

Клубника: этот фрукт является естественным отбеливателем зубов, богатым витамином С, который сохраняет десна достаточно крепкими, чтобы защищаться от инфекции.

Виноград, вишни и сливы: эти фрукты также имеют высокое содержание воды, а также большое количество питательных веществ, полезных для здоровья зубов.

Какие фрукты вредят зубам

Вредны с точки зрения стоматологии фрукты, в которых много сахара и плоды с кислинкой. Неумеренное употребление этих продуктов может нанести серьезный вред вашим зубам.

Цитрусовые: лимоны, грейпфруты и т. д. содержащие большое количество кислоты, разрушают зубы и повышают их чувствительность. Лучше всего употреблять их вместе с сытными блюдами, чтобы сразу нейтрализовать действие кислоты.

Фруктовые соки: грейпфрутовый сок и лимонад не только кислые, но и наполнены достаточным количеством сахара, что усугубляет потенциальный вред зубам. Если вы не можете обойтись без фруктового напитка, выберите апельсиновый сок, чтобы минимизировать вредное воздействие на зубы и десна.

Сухофрукты: высушенные фрукты, теряют всю свою воду, но весь сахар остается. Как правило, такие продукты достаточно липкие и застревают между зубов, затрудняя этим чистку полости рта. Если оставить кусточки пищи в межзубных промежутках, это может спровоцировать кариес за считанные недели.

Лучше всего стараться держаться подальше от цитрусовых и сухофруктов или, по крайней мере, тщательно полоскать рот после них. Надо подождать полчаса перед чисткой, потому что зубы чувствительны сразу после еды.

Раньше мы писали о том, какие 5 продуктов очень вредят зубам.

Читайте также о том, какие овощи способны снизить давление.

Читайте РБК-Украина в Google News
зубиздоровяСоветы врача