Стоматологи объяснили, какие фрукты полезны для зубов, а какие - разрушают эмаль

Какие фрукты и ягоды полезны для зубов

Стоматологи объяснили, какие фрукты могут помочь сохранить зубы крепкими и чистыми, особенно в сочетании с регулярными визитами к врачу.

Груши и яблоки с высоким содержанием воды являются хорошим способом сократить употребление сахара из сладких фруктов. Ведь такие могут навредить зубам. А вот наполненные водой фрукты стимулируют выработку слюны, что полезно для очищения полости рта от бактерий и сахара.

Клубника: этот фрукт является естественным отбеливателем зубов, богатым витамином С, который сохраняет десна достаточно крепкими, чтобы защищаться от инфекции.

Виноград, вишни и сливы: эти фрукты также имеют высокое содержание воды, а также большое количество питательных веществ, полезных для здоровья зубов.

Какие фрукты вредят зубам

Вредны с точки зрения стоматологии фрукты, в которых много сахара и плоды с кислинкой. Неумеренное употребление этих продуктов может нанести серьезный вред вашим зубам.

Цитрусовые: лимоны, грейпфруты и т. д. содержащие большое количество кислоты, разрушают зубы и повышают их чувствительность. Лучше всего употреблять их вместе с сытными блюдами, чтобы сразу нейтрализовать действие кислоты.

Фруктовые соки: грейпфрутовый сок и лимонад не только кислые, но и наполнены достаточным количеством сахара, что усугубляет потенциальный вред зубам. Если вы не можете обойтись без фруктового напитка, выберите апельсиновый сок, чтобы минимизировать вредное воздействие на зубы и десна.

Сухофрукты: высушенные фрукты, теряют всю свою воду, но весь сахар остается. Как правило, такие продукты достаточно липкие и застревают между зубов, затрудняя этим чистку полости рта. Если оставить кусточки пищи в межзубных промежутках, это может спровоцировать кариес за считанные недели.

Лучше всего стараться держаться подальше от цитрусовых и сухофруктов или, по крайней мере, тщательно полоскать рот после них. Надо подождать полчаса перед чисткой, потому что зубы чувствительны сразу после еды.