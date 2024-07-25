Стоматологи назвали 10 популярних звичок, які сильно шкодять зубам

Ви гризете нігті

Стоматолог Генрі Хакні розповів, що це особливо шкідливо, якщо ніготь відламується між зубами і залишається там, залишаючи потенційно постійний простір між зубами.

Якщо шматок нігтя залишається між зубами, то це ускладнює видалення залишків їжі під час чищення та прискорює утворення карієсу.

Видаляти їжу між зубами будь-якими речами, окрім нитки

Може здатися цілком розумним спробувати видалити шматочки їжі, що застрягли, будь-яким підручним способом, але це може призвести до серйозних проблем у довгостроковій перспективі.

Часто до таких предметів відноситься волосся, пластикові столові прилади та фольга. На жаль, якщо у людей вже є пошкодження зубної емалі, то частинки цих предметів залишаються між зубами, викликаючи подальшу деградацію.

Занадто енергійно чистите зуби

Жорстке чищення зубною щіткою з твердою щетиною може пошкодити зуби та ясна.

Щоб не подразнити ясна та не пошкодити зуби, обережно масажуйте їх зубною щіткою з м’якою або середньою щетиною протягом двох хвилин два чи більше разів на день.

Ви спите з відкритим ротом

Пародонтолог Шарона Даян розповіла, що дихання ротом - це щоденна звичка, яка може завдати шкоди зубам.

Коли ви дихаєте через рот, то швидко висихають тканини ротової порожнини, що може призвести до захворювань ясен і карієсу.

Жуєте дерев'яні зубочистки

Зубочистки можуть здаватися корисним інструментом, коли справа доходить до видалення залишків їжі.

Не можна жувати речі, які не є їстівними. Звички жувати зубочистки може пошкодити зуби та навіть призвести до відколювання.

Використовувати зуби, як інструмент

Використовувати зуби, щоб розривати пакунки або тримати якісь речі, надзвичайно шкідливо. Гризти ручки, олівці, відривати кришки від пляшок або зривати бірки на одязі - це шкідливі звички, яких потрібно позбутися, щоб не нашкодити зубам.

Не лікування кислотного рефлюксу

Коли ви страждаєте від кислотного рефлюксу, то шлункова кислота прямує по стравоходу до рота. Зазвичай слина здатна боротися з кислотами, присутніми в продуктах, але коли справа доходить до шлункових кислот, то слина часто не може впоратися з сильним надходженням, що призводить до значної ерозії емалі.

Щоб боротися з цим, експерти пропонують жувати жуйку без цукру, щоб стимулювати більше виділення слини в роті.

Кубики льоду

Хоча це може здатися не шкідливою звичкою, але хрускіт кубиками льоду може призвести до серйозних проблем із зубами.

Льод може не тільки спричинити втрату емалі, але також може зламати зуб, пошкодити пломби та викликати біль у щелепі.

Часто п'єте вино

Червоне вино може змінити колір зубів зуби. Також вживання вина може пошкодити емаль.

Однак, якщо вам важко встояти перед келихом вина наприкінці важкого дня, то просто сполосніть рот водою після того, як вип’єте його, щоб зменшити шкоду.

Часте використання відбілюючих засобів

Усі хочуть мати білосніжну посмішку, але часто використовувати відбілюючі засоби не можна.

Пероксид водню в продуктах для відбілювання може пошкодити емаль. Якщо ви все ж вирішите використовувати ці продукти, обмежте застосування щонайбільше разом на тиждень, інакше ви можете ненавмисно завдати більше шкоди, ніж користі.