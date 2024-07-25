Стоматологи назвали 10 популярных привычек, которые сильно вредят зубам

Уход за зубами и полостью рта становится привычной утренней и вечерней рутиной с детства. Но не все действуют правильными для сохранения здоровья зубов и полости рта. Почти каждый допускает ошибки, которые вредят зубам.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best life online.
Стоматолог Генри Хакни рассказал, что это вредно, если ноготь отламывается между зубами и остается там, оставляя потенциально постоянное пространство между зубами.
Если кусок ногтя остается между зубами, это затрудняет удаление остатков пищи во время чистки и ускоряет образование кариеса.
Может показаться вполне разумным попытаться удалить застрявшие кусочки пищи любым подручным способом, но это может привести к серьезным проблемам в долгосрочной перспективе.
Часто к таким предметам относятся волосы, пластиковые столовые приборы и фольга. К сожалению, если у людей уже есть повреждение зубной эмали, частицы этих предметов остаются между зубами, вызывая дальнейшую деградацию.
Жесткая чистка зубной щеткой с жесткой щетиной может повредить зубы и десну.
Чтобы не раздразнить десну и не повредить зубы, осторожно массируйте их зубной щеткой с мягкой или средней щетиной в течение двух минут два или более раз в день.
Пародонтолог Шарона Даян рассказала, что дыхание ртом - это ежедневная привычка, которая может нанести вред зубам.
Когда вы дышите через рот, то быстро высыхают ткани полости рта, что может привести к заболеваниям десен и кариесу.
Зубочистки могут показаться полезным инструментом, когда дело доходит до удаления остатков пищи.
Нельзя жевать вещи, которые не съедобны. Привычки жевать зубочистки может повредить зубы и даже привести к откалыванию.
Использовать зубы, чтобы разорвать пакет или держать какие-то вещи, чрезвычайно вредно. Грызть ручки, карандаши, отрывать крышки от бутылок или срывать бирки на одежде - это вредные привычки, которых нужно избавиться, чтобы не навредить зубам.
Когда вы страдаете от кислотного рефлюкса, то желудочная кислота следует по пищеводу в рот. Обычно слюна способна бороться с кислотами, присутствующими в продуктах, но когда дело доходит до желудочных кислот, то слюна часто не справляется с сильным поступлением, что приводит к значительной эрозии эмали.
Чтобы бороться с этим, эксперты предлагают жевать жвачку без сахара, чтобы стимулировать большее выделение слюны во рту.
Хотя это может показаться не вредной привычкой, но хруст кубиками льда может привести к серьезным проблемам с зубами.
Лед может не только привести к потере эмали, но также может сломать зуб, повредить пломбы и вызвать боль в челюсти.
Красное вино может изменить цвет зубов. Также употребление вина может повредить эмаль.
Однако, если вам трудно устоять перед бокалом вина в конце тяжелого дня, то просто ополосните рот водой после того, как выпьете его, чтобы уменьшить вред.
Все хотят иметь белую улыбку, но часто использовать отбеливающие средства нельзя.
Пероксид водорода в отбеливающих продуктах может повредить эмаль. Если вы все же решите использовать эти продукты, ограничьте применение максимум вместе в неделю, иначе вы можете ненамеренно нанести больше вреда, чем пользы.
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