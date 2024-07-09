7 причин, чому з'являється карієс навіть при правильному догляді за зубами

Здорові зуби та ясна є ключовими елементами загального здоров'я порожнини рота. Карієс і проблеми з яснами можуть викликати хворобливі відчуття і мати серйозні наслідки для здоров'я. Є певні причини появи карієсу навіть при належному догляді за зубами.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Livestrong .

Стоматолог Девід Мітоло розповів, чому карієс може виникати, навіть якщо ви ретельно доглядаєте за своїми зубами, і що можна зробити, щоб зменшити ризик.

Генетика

Гени, пов’язані з карієсом, найчастіше беруть участь у формуванні емалі, виробленні слини або імунній відповіді. Генетика також може частково визначати тип бактерій, які живуть у вашому роті, що може зробити вас сприятливою до карієсу та захворювань ясен.

Рецесія ясен

Якщо ви помітили, що лінія ясен останнім часом стає нижчою, то ймовірно, у вас рецесія ясен. Це стан, який виникає, коли ясна опускаються нижче шару емалі та оголюють кореневу поверхню зубів.

Рецесія ясен може спричинити проблеми зі здоров’ям зубів. Це тому, що поверхня коренів зубів тонша та містить менше мінералів, ніж емаль, що робить її більш вразливою до утворення карієсу.

За словами стоматолога, такі фактори, як пародонтоз, неправильно підігнані зубні протези та тютюн, можуть збільшити шанси на рецесію ясен.

Ви скрипите зубами

Скрегіт зубами, також відомий як бруксизм, є поширеною звичкою, яка може погіршити здоров’я ротової порожнини.

Тиск, який чиниться на зуби під час шліфування, може спричинити тріщини наявних пломб і самих зубів.

Неправильне харчування

Регулярне чищення зубів і використання зубної нитки позитивно впливає на зуби, але неправильне харчування часто призводить до розвитку карієсу.

Солодкі продукти, такі як соки, спортивні напої, газована вода, цукерки та пластівці, можуть сприяти появі карієсу.

Якщо ви часто вживаєте їжу з високим вмістом кислоти, як-от газована вода, то це може спричинити ерозію зубів, викликаючи руйнування емалі.

Сухість у роті

Люди з хронічною сухістю в роті можуть піддаватися більшому ризику розвитку карієсу, оскільки вони не виробляють достатньо слини.

Оскільки сухість у роті часто є побічним ефектом іншої проблеми, пов’язаної зі здоров’ям, важливо звернутися до лікаря, який допоможе вам визначити основну причину.

Щоб полегшити дискомфорт від сухості в роті, можна використовувати безалкогольні рідини для полоскання рота та льодяники, які допомагають підтримувати ротову порожнину вологою.

Кислотний рефлюкс

Кислотний рефлюкс - це стан, коли шлункова кислота тече назад у рот. І ця кислота може руйнувати вашу зубну емаль і спричиняти пошкодження.

Дефіцит вітаміну D

Вітамін D є важливою поживною речовиною для здоров’я ротової порожнини, оскільки він підтримує мінералізацію та міцність зубі.

Але якщо у вас дефіцит вітаміну D, то зуби не отримують поживних речовин, необхідних для того, щоб залишатися міцними та здоровими. Це може призвести до поганої мінералізації, дефектів емалі та, як наслідок, пошкодження зубів.