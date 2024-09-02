Стоматолог розповів, який колір слини може свідчити про проблеми зі здоров'я

Що може означати колір слини

Певні кольори та консистенція є нормальними - наприклад, білий колір і рідка консистенція. Хоча їжа та напої можуть впливати на слину.









Нездорова їжа - із високим вмістом цукру

Споживання надмірної кількості цукру із закусками, технологічно обробленою їжею та безалкогольних напоїв (газованих і негазованих, фруктових соків, підсолоджених, а також спортивних та енергетичних напоїв) є основними факторами ризику захворювання ротової порожнини.

Споживання цукру активує бактерії в роті, які перетворюють цукор на кислоти, що починають розчиняти зубну емаль. Вживання цукру протягом дня збільшує частоту атак кислоти, а також ризик розвитку карієсу.

Куріння або жування тютюну

Тютюн є однією з найбільших проблем охорони здоров’я у сучасному світі.

Куріння підвищує ризик захворювання ясен і раку ротової порожнини, а також змінює колір зубів, зумовлює неприємний запах із рота, передчасну втрату зубів, утрату смаку та нюху.

Зловживання алкоголем

Вживання алкоголю є головним фактором ризику появи раку ротової порожнини, гортані, глотки та стравоходу.

Алкоголь може діяти як подразник, особливо в роті й горлі. Якщо пошкоджені алкоголем клітини спробують відновитися, це може призвести до змін у ДНК, а це вже потенційний крок до раку ротової порожнини.

Зловживання спиртним також збільшує ризик травм обличчя та зубів через падіння, дорожньо-транспортні пригоди і конфліктні ситуації.