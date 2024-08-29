Стоматолог розповіла, що потрібно зробити після прийому їжі, щоб зуби були здоровими
Кожна людина після прийому їжі повинна робити певну річ, щоб зробити зуби білішими, уникнути неприємного запаху та зменшити появу карієсу. Така проста дія займе кілька секунд та завдасть великої користі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку лондонського стоматолога Шааді Манучехрі.
Що робити після прийому їжі
За словами лікаря, після того, як ви поїли, випили кави/чаю, дуже важливо випити воду. Це допоможе очистити ротову порожнину від залишків їжі.
"Це також гарантує, що ваше тіло виробляє потрібну кількість слини, щоб мати можливість набагато швидше очищати все", - розповіла вона.
У повсякденному житті не дуже практично постійно тримати при собі запасну зубну щітку та пасту. Однак, людям не рекомендується перевищувати стандартну кількість чищення зубів.
Якщо часто чистити зуби, то ви фактично зношуєте свою емаль і ясна. Вам не потрібно чистити зуби більше двох разів на день по дві хвилини.
Натомість ви можете просто випити води, якщо ви дійсно хочете трохи освіжитися. Важливо не чистити зуби абразивною щіткою, тому що це може завдати шкоди.
Найкращий спосіб стежити за здоров’ям порожнини рота - планувати регулярні огляди у свого стоматолога. Зазвичай двічі на рік стоматолог може допомогти вчасно виявити проблеми.
Важливо, якщо проблеми ігнорувати, то вони можуть призвести до пошкоджень, які важче або навіть неможливо виправити.
Яка їжа шкодить зубам
Продукти, які містять цукор не додадуть здоров’я вашим зубам. Але й інші продукти, які варто виключити з раціону:
- газована вода - навіть звичайна проста вода містить високий рівень кислоти, а солодкі газовані напої ще й велику кількість цукру. Після вживання такої води слід прополоскати рота водою, а через годину почистити зуби
- жувальна гумка завдасть шкоди, тому варто уникати її
- чіпси, сухарики, пластівці та печиво негативно впливають на стан зубів. Ця їжа здатна прилипати до їх поверхні. Після її вживання варто ретельно чистити зуби
- шоколад - якщо ви регулярно чистите зуби, шоколад вам не зашкодить
- тверді льодяники - хоча вони не так сильно прилипають до зубів, як іриски, але знаходяться у роті набагато довше, створюючи постійне солодке середовище у роті. Особливо погано, якщо ці цукерки із лимонною кислотою - це додатковий фактор ризику
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