Стоматолог рассказал, какой цвет слюны может свидетельствовать о проблемах со здоровьем

Что может означать цвет слюны

Определенные цвета и консистенция является нормальными - например, белый цвет и жидкая консистенция. Хотя еда и напитки могут влиять на слюну.









Нездоровая пища - с высоким содержанием сахара

Потребление чрезмерного количества сахара с закусками, технологически обработанной пищей и безалкогольных напитков (газированных и негазированных, фруктовых соков, подслащенных, а также спортивных и энергетических напитков) являются основными факторами риска заболевания полости рта.

Потребление сахара активирует бактерии во рту, превращающие сахар в кислоты, начинающие растворять зубную эмаль. Употребление сахара в течение дня увеличивает частоту атак кислоты, а также риск развития кариеса.

Курение или жевание табака

Табак является одной из самых больших проблем здравоохранения в современном мире.

Курение повышает риск заболевания десен и рака полости рта, а также изменяет цвет зубов, обуславливает неприятный запах изо рта, преждевременную потерю зубов, потерю вкуса и обоняния.

Злоупотребление алкоголем

Употребление алкоголя является главным фактором риска появления рака полости рта, гортани, глотки и пищевода.

Алкоголь может действовать как раздражитель, особенно во рту и горле. Если поврежденные алкоголем клетки попытаются восстановиться, это может привести к изменениям в ДНК, а это уже потенциальный шаг к раку полости рта.

Злоупотребление спиртным также увеличивает риск травм лица и зубов из-за падений, дорожно-транспортных происшествий и конфликтных ситуаций.