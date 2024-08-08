Стоматолог розповіла, коли потрібно використовувати ополіскувач, щоб зуби були здоровими
Ефективність гігієни ротової порожнини залежить від того, наскільки комплексною вона є. Вона повинна включати не лише чищення зубів, використання зубної нитки та регулярне відвідування стоматолога, а й застосування ополіскувача.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok дантиста Шааді Манучехрі.
Коли використовувати ополіскувач
Стоматолог Шааді Манучехрі розповіла, що в певний час дня слід використовувати ополіскувач для рота.
Використання ополіскувача після чищення зубів - одна з найгірших речей, які можна зробити. Це може бути причиною того, чому є карієс.
"Після того, як ви почистили зуби, сплюньте та не ополіскуйте. Залиште цей шар фтору робити те, що йому потрібно", - зазначила лікар.
Це зробить ваші зуби міцнішими зсередини і нищить бактерії, які спричиняють неприємний запах з рота. Якщо ви прополощете ополіскувачем для рота, то це зіпсує всю роботу зубної пасти.
Лікар зазначила, що варто використовувати ополіскувач для рота перед чищенням зубів або в інший час дня - наприклад, коли ви п’єте чай чи каву.
Чищення зубів одразу після їжі може призвести до стирання емалі.
Однак, важливо пам'ятати, що в складі ополіскувача не повинно бути спирту, адже він може пересушити ротову порожнину і завдати шкоди в довгостроковій перспективі.
Крім того, якщо ви збираєтеся використовувати рідину для полоскання рота з фтором, то це не замінить повноцінного чищення зубів.
Як чистити зуби
Для ефективної та здорової чистки змінюйте зубну щітку кожні 3 місяці. Це стосується й насадок для електричних зубних щіток. Також рекомендується замінити зубну щітку, якщо ви захворіли.
У ворсинках зубної щітки залишаються хвороботворні бактерії, тому слід змінювати її відразу після одужання. Своєчасна заміна зубної щітки запобігає повторній появі бактерій.
При чищенні зубів варто дотримуватись таких рекомендацій:
- тримайте зубну щітку паралельно зубам, головку щітки під кутом 45 градусів
- чистіть зуби виштовхувальними рухами вгору-вниз для верхніх зубів і вниз-вгору для нижніх
- очищуйте круговими рухами внутрішні поверхні жувальних (задніх) зубів, передніх - короткими рухами
- чистіть жувальну поверхню зубів, переміщаючи щітку вперед-назад
- завершіть чистку зубів круговими рухами щітки із захопленням зубів і ясен при зімкнутих щелепах
- очистіть язик скребком, який розташований на задній стороні зубної щітки або ж самою щіткою
- скористайтеся зубною ниткою, щоб прибрати невичищені залишки їжі та нальоту між зубами
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