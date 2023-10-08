Дивіться на RDA. Стоматолог розповів, як правильно вибрати зубну пасту для ваших зубів
Зубна паста - це невід’ємна частина людського існування, оскільки ми щодня чистимо зуби 2 рази на день. І саме тому, потрібно обирати правильну зубну пасту та враховувати особливості своїх зубів.
Як вибрати зубну пасту та на що звертати увагу крім назви та популярності бренду, для РБК-України (проект Styler) розповів стоматолог Ян Стремський.
Про що мовчить ваша зубна паста
"Іноді те, що створено для того, щоб допомагати - може нанести велику шкоду", - каже Ян.
Всі ми прагнемо мати білі зуби і маркетинг як раз на це й тисне. Але за словами стоматолога, створюючи назви з додаванням "ULTRA white", "3D white", "SUPER white" - виробники не пояснюють, як працює сам механізм цього відбілювання.
Основний секрет відбілюючих паст ховається в їх абразивності (RDA). Чим він вищий, тим більш агресивно пошкодить поверхню емалі.
"Обирайте пасту серед тих, де цей показник в районі 70-100. Але тут слід зауважити - з чутливими зубами є свої особливості. 120 - це вже точно не про здоровʼя", - радить Стремський.
Хтось може зазначити, що деякі виробники додають до своїх продуктів харчові фарбники, такі як діоксид титану, але, на жаль, сильного ефекту вони не дають. До того ж з серпня цього року його забороняють в усіх європейських країнах, бо він викликає рак.
Якою пастою категорично не можна чистити зуби
"Можна довго розповідати, що пасти в яких в складі є такі компоненти, як PEG-8, SLS, парабени, пропілен гліколь - ніколи не мають бути в вашій ванній кімнаті, але повірте, виробники стали настільки хитрими, що замилюють страшні слова більш новими і не зрозумілими, які не те, що звичайним покупцям, але й навіть стоматологам буває складно виявити", - зазначив експерт.
Як вибирати зубну пасту (фото Freepik)
Зубні пасти, які працюють
Щоб полегшити муки вибору, Ян назвав список з 5 паст, які він рекомендує своїм пацієнтам на постійній основі (але, остаточний вибір пасти вам підкаже саме ВАШ стоматолог).
- Biorepair Total Protective Repair
- Elmex Sensitive Plus Complete Protection
- Emofluor Daily Care
- Curaprox Enzycal
- Vitis anticaries
"Моя особиста порада у виборі зубних паст - не ставати експертом, а дослухатися до порад вашого стоматолога", - звертається до читачів Стремський.
Ян назвав пасти, які хейтять стоматологи та які абсолютно не працюють. Тому купувати їх немає жодного сенсу.
- Glister - "на словах ти Лев Толстой, а на ділі…" багато обіцянок, але склад не дуже.
- Лісовий Бальзам - то тільки для Ельфів, не для людей.
- PresiDENT - цю пасту створили для президентів двох держав сусідів.
- SPLAT - склад не дуже, ще й випускають в оркостані.
- Новий жемчуг - просто “ні” без всяких пояснень.
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