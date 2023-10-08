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Дивіться на RDA. Стоматолог розповів, як правильно вибрати зубну пасту для ваших зубів

Неділя 08 жовтня 2023 11:20
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Дивіться на RDA. Стоматолог розповів, як правильно вибрати зубну пасту для ваших зубів Стоматолог розповів, чому марка зубної пасти не є показником якості (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко
Експерт: Ян Стремський

Зубна паста - це невід’ємна частина людського існування, оскільки ми щодня чистимо зуби 2 рази на день. І саме тому, потрібно обирати правильну зубну пасту та враховувати особливості своїх зубів.

Як вибрати зубну пасту та на що звертати увагу крім назви та популярності бренду, для РБК-України (проект Styler) розповів стоматолог Ян Стремський.

Про що мовчить ваша зубна паста

"Іноді те, що створено для того, щоб допомагати - може нанести велику шкоду", - каже Ян.

Всі ми прагнемо мати білі зуби і маркетинг як раз на це й тисне. Але за словами стоматолога, створюючи назви з додаванням "ULTRA white", "3D white", "SUPER white" - виробники не пояснюють, як працює сам механізм цього відбілювання.

Основний секрет відбілюючих паст ховається в їх абразивності (RDA). Чим він вищий, тим більш агресивно пошкодить поверхню емалі.

"Обирайте пасту серед тих, де цей показник в районі 70-100. Але тут слід зауважити - з чутливими зубами є свої особливості. 120 - це вже точно не про здоровʼя", - радить Стремський.

Хтось може зазначити, що деякі виробники додають до своїх продуктів харчові фарбники, такі як діоксид титану, але, на жаль, сильного ефекту вони не дають. До того ж з серпня цього року його забороняють в усіх європейських країнах, бо він викликає рак.

Якою пастою категорично не можна чистити зуби

"Можна довго розповідати, що пасти в яких в складі є такі компоненти, як PEG-8, SLS, парабени, пропілен гліколь - ніколи не мають бути в вашій ванній кімнаті, але повірте, виробники стали настільки хитрими, що замилюють страшні слова більш новими і не зрозумілими, які не те, що звичайним покупцям, але й навіть стоматологам буває складно виявити", - зазначив експерт.

Дивіться на RDA. Стоматолог розповів, як правильно вибрати зубну пасту для ваших зубів

Як вибирати зубну пасту (фото Freepik)

Зубні пасти, які працюють

Щоб полегшити муки вибору, Ян назвав список з 5 паст, які він рекомендує своїм пацієнтам на постійній основі (але, остаточний вибір пасти вам підкаже саме ВАШ стоматолог).

  • Biorepair Total Protective Repair
  • Elmex Sensitive Plus Complete Protection
  • Emofluor Daily Care
  • Curaprox Enzycal
  • Vitis anticaries

"Моя особиста порада у виборі зубних паст - не ставати експертом, а дослухатися до порад вашого стоматолога", - звертається до читачів Стремський.

Ян назвав пасти, які хейтять стоматологи та які абсолютно не працюють. Тому купувати їх немає жодного сенсу.

  • Glister - "на словах ти Лев Толстой, а на ділі…" багато обіцянок, але склад не дуже.
  • Лісовий Бальзам - то тільки для Ельфів, не для людей.
  • PresiDENT - цю пасту створили для президентів двох держав сусідів.
  • SPLAT - склад не дуже, ще й випускають в оркостані.
  • Новий жемчуг - просто “ні” без всяких пояснень.

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