ua ru
Чт, 04 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Це не генетика. Стоматолог назвала справжні причини карієсу

Новость на русском →
Четвер 04 травня 2023 10:49
Це не генетика. Стоматолог назвала справжні причини карієсу Фото: Карієс – це не спадковість (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Немає жодного значення, які зуби були у ваших близьких родичів. Це абсолютно не впливає на каріозний процес ваших зубів.

Доказовий стоматолог Олена розповіла у Instagram, від чого насправді виникає карієс.

Від чого виникає карієс на зубах

"І якщо у вас самих усі зуби поліковані, і у вашого чоловіка імпланти або він без деяких зубів - це не означає, що карієс у ваших дітей через це", - розповіла лікарка.

Лікар повідомила, що зараз доведено дослідженнями, що основний фактор карієсу - це бактерія Streprococcus, яка може передаватися від батьків до дітей (через облизані ложки, пустушки, поцілунки або зубні щітки, що стоять поряд в одній склянці).

Тому якщо у батьків карієс та проблеми з яснами - то дуже легко ці бактерії отримає і дитина. Тобто, це інфекція, а не генетика.

Дуже велике значення має чищення зубів. Чисті зуби мають мало шансів отримати карієс. У нальоті бактеріям дуже добре жити та розмножуватися. Прості вуглеводи - це ідеальне харчування для каріозних бактерій.

"Вони їдять цукор - виділяють кислоту, і ця кислота руйнує зуб", - зазначила медик.

Що передається генетично

  • будова фісури зуба (це ті поглиблення, які слід гереметизувати),
  • прикус,
  • форма, розмір, структура зуба, колір зубів - це може передаватися.

"Так що карієс - це інфекційний процес, що з'являється після прорізування зубів", - резюмувала стоматолог.

Читайте також, що вам потрібно втекти від дитячого стоматолога, якщо він пропонує таке лікування.

Також ми пояснювали, яких помилок припускаються багато людей під час чищення зубів.

Читайте РБК-Україна в Google News
стоматолог зуби кариес