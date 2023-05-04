Це не генетика. Стоматолог назвала справжні причини карієсу

Немає жодного значення, які зуби були у ваших близьких родичів. Це абсолютно не впливає на каріозний процес ваших зубів.

Доказовий стоматолог Олена розповіла у Instagram , від чого насправді виникає карієс.

Від чого виникає карієс на зубах

"І якщо у вас самих усі зуби поліковані, і у вашого чоловіка імпланти або він без деяких зубів - це не означає, що карієс у ваших дітей через це", - розповіла лікарка.

Лікар повідомила, що зараз доведено дослідженнями, що основний фактор карієсу - це бактерія Streprococcus, яка може передаватися від батьків до дітей (через облизані ложки, пустушки, поцілунки або зубні щітки, що стоять поряд в одній склянці).

Тому якщо у батьків карієс та проблеми з яснами - то дуже легко ці бактерії отримає і дитина. Тобто, це інфекція, а не генетика.

Дуже велике значення має чищення зубів. Чисті зуби мають мало шансів отримати карієс. У нальоті бактеріям дуже добре жити та розмножуватися. Прості вуглеводи - це ідеальне харчування для каріозних бактерій.

"Вони їдять цукор - виділяють кислоту, і ця кислота руйнує зуб", - зазначила медик.

Що передається генетично

будова фісури зуба (це ті поглиблення, які слід гереметизувати),

прикус,

форма, розмір, структура зуба, колір зубів - це може передаватися.

"Так що карієс - це інфекційний процес, що з'являється після прорізування зубів", - резюмувала стоматолог.