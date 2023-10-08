Смотрите на RDA. Стоматолог рассказал, как правильно выбрать зубную пасту для ваших зубов

Зубная паста - это неотъемлемая часть человеческого существования, поскольку мы ежедневно чистим зубы 2 раза в день. И именно поэтому нужно выбирать правильную зубную пасту и учитывать особенности своих зубов.

Как выбрать зубную пасту и на что обращать внимание, кроме названия и популярности бренда, для РБК-Украина (проект Styler), рассказал стоматолог Ян Стремский.

О чем молчит ваша зубная паста

"Иногда то, что создано для того, чтобы помогать, может нанести большой вред", - говорит Ян.

Все мы стремимся иметь белые зубы и маркетинг как раз на это и давит. Но по словам стоматолога, создавая названия с добавлением "ULTRA white", "3D white", "SUPER white" - производители не объясняют, как работает сам механизм этого отбеливания.

Основной секрет отбеливающих паст скрывается в их абразивности (RDA). Чем он выше, тем агрессивнее повредит поверхность эмали.

"Выбирайте пасту среди тех, где этот показатель в районе 70-100. Но здесь следует заметить - с чувствительными зубами есть свои особенности. 120 - это уж точно не о здоровье", - советует Стремский.

Кто-то может отметить, что некоторые производители добавляют в свои продукты пищевые красители, такие как диоксид титана, но, к сожалению, сильного эффекта они не дает. К тому же с августа этого года его запрещают во всех европейских странах, потому что он вызывает рак.

Какой пастой категорически нельзя чистить зубы

"Можно долго рассказывать, что пасты в которых в составе есть такие компоненты, как PEG-8, SLS, парабены, пропилен гликоль - никогда не должны быть в вашей ванной комнате, но поверьте, производители стали настолько хитрыми, что маскируют страшные слова более новыми. и не понятными, которые не то, что обычным покупателям, даже стоматологам бывает сложно обнаружить", - отметил эксперт.

Как выбирать зубную пасту (фото: Freepik)

Зубные пасты, которые работают

Чтобы облегчить мучения выбора, Ян назвал список из 5 паст, которые он рекомендую своим пациентам на постоянной основе (но окончательный выбор пасты вам подскажет именно ВАШ стоматолог).

Biorepair Total Protective Repair

Elmex Sensitive Plus Complete Protection

Emofluor Daily Care

Curaprox Enzycal

Vitis anticaries

"Мой личный совет в выборе зубных паст - не становиться экспертом, а прислушиваться к советам вашего стоматолога", - обращается к читателям Стремский.

Ян назвал пасты, которые хейтят стоматологи и которые абсолютно не работают. Потому покупать их нет никакого смысла.