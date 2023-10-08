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Смотрите на RDA. Стоматолог рассказал, как правильно выбрать зубную пасту для ваших зубов

Воскресенье 08 октября 2023 11:20
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Смотрите на RDA. Стоматолог рассказал, как правильно выбрать зубную пасту для ваших зубов Стоматолог рассказал, почему марка зубной пасты не является показателем качества (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко
Эксперт: Ян Стремский

Зубная паста - это неотъемлемая часть человеческого существования, поскольку мы ежедневно чистим зубы 2 раза в день. И именно поэтому нужно выбирать правильную зубную пасту и учитывать особенности своих зубов.

Как выбрать зубную пасту и на что обращать внимание, кроме названия и популярности бренда, для РБК-Украина (проект Styler), рассказал стоматолог Ян Стремский.

О чем молчит ваша зубная паста

"Иногда то, что создано для того, чтобы помогать, может нанести большой вред", - говорит Ян.

Все мы стремимся иметь белые зубы и маркетинг как раз на это и давит. Но по словам стоматолога, создавая названия с добавлением "ULTRA white", "3D white", "SUPER white" - производители не объясняют, как работает сам механизм этого отбеливания.

Основной секрет отбеливающих паст скрывается в их абразивности (RDA). Чем он выше, тем агрессивнее повредит поверхность эмали.

"Выбирайте пасту среди тех, где этот показатель в районе 70-100. Но здесь следует заметить - с чувствительными зубами есть свои особенности. 120 - это уж точно не о здоровье", - советует Стремский.

Кто-то может отметить, что некоторые производители добавляют в свои продукты пищевые красители, такие как диоксид титана, но, к сожалению, сильного эффекта они не дает. К тому же с августа этого года его запрещают во всех европейских странах, потому что он вызывает рак.

Какой пастой категорически нельзя чистить зубы

"Можно долго рассказывать, что пасты в которых в составе есть такие компоненты, как PEG-8, SLS, парабены, пропилен гликоль - никогда не должны быть в вашей ванной комнате, но поверьте, производители стали настолько хитрыми, что маскируют страшные слова более новыми. и не понятными, которые не то, что обычным покупателям, даже стоматологам бывает сложно обнаружить", - отметил эксперт.

Смотрите на RDA. Стоматолог рассказал, как правильно выбрать зубную пасту для ваших зубов

Как выбирать зубную пасту (фото: Freepik)

Зубные пасты, которые работают

Чтобы облегчить мучения выбора, Ян назвал список из 5 паст, которые он рекомендую своим пациентам на постоянной основе (но окончательный выбор пасты вам подскажет именно ВАШ стоматолог).

  • Biorepair Total Protective Repair
  • Elmex Sensitive Plus Complete Protection
  • Emofluor Daily Care
  • Curaprox Enzycal
  • Vitis anticaries

"Мой личный совет в выборе зубных паст - не становиться экспертом, а прислушиваться к советам вашего стоматолога", - обращается к читателям Стремский.

Ян назвал пасты, которые хейтят стоматологи и которые абсолютно не работают. Потому покупать их нет никакого смысла.

  • Glister - "на словах ты Лев Толстой, а на деле..." много обещаний, но состав не очень.
  • Лесной Бальзам - это только для Эльфов, не для людей.
  • PresiDENT - эту пасту создали для президентов двух государств соседей.
  • SPLAT - состав не очень, еще и выпускают в оркостане.
  • Новый жемчуг - просто “нет” без всяких объяснений.

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