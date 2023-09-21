"Стоматолог - не лікар, зуб - не орган". Дивні міфи про дантистів, у які вірять українці

У кожної людини з самого дитинства є сформовані міфи, думки та опасання стосовно лікарів через страх. І найпоширеніший викликають саме стоматологи, адже вважається, що лікувати зуби - це боляче та дорого.

Найрозповсюдженіші міфи про дантистів і лікування зубів у інтерв'ю РБК-Україна розвіяв стоматолог у третьому поколінні Ян Стремський.

Чому не можна вірити у міфи

"Страхітливу" модель поведінки стосовно здоров’я нам закладають з дитинства. Адже в усі роки гарна медицина не була безоплатною. Це факт.

Саме через цінники люди часто чекають до останнього і не звертаються до спеціалістів, а далі підтягуються різні міфи та оманливі судження стосовно лікарів.

Стоматологи чують їх дуже часто, хоч і розповідають своїм пацієнтам про необхідність регулярних візитів, щоб заощадити їхні кошти та зберегти здоров’я і нерви.

"Медицина наука не точна. Трохи менш точна, ніж богослов’я. А навколо чогось незнайомого люди завжди починають створювати наукову фантастику", - каже Ян.

Найрозповсюдженіші міфи про стоматологів

"Стоматолог - не лікар, зуб - не орган"

Іноді стоматологів дійсно не вважають лікарями, адже вони навіть в університетах вивчають трохи іншу програму та предмети. Проте мало хто дійсно розуміє, як проходять навчання ці спеціалісти.

Тож Стремський розклав все по полицях і пояснив, чому стоматолог - це ніхто інший як лікар.

"Починаючи з університету, ми разом з лікувальним факультетом починаємо навчання, опановуючи абсолютно всі науки, маючи тих самих суворих викладачів, які від нас потребують знань і неважливо, чи то зуб, чи то серце", - розповів експерт.

Причиною такого судження є різниця у часі, бо на лікувальному факультеті навчаються 6 років опановуючи 60 дисциплін, в той час, як студенти-стоматологи це роблять за 5 років, та ще й вивчаючи своїх 10 стоматологічних дисциплін додатково.

"А в підсумку все зводиться до практики, бо, на жаль, університетської бази вам навряд чи вистачить, бодай для чогось (навіть 6 років)", - констатує стоматолог.

Стоматологія - це дорого

"На жаль, періодично доводиться чути цю фразу від пацієнтів, але чи насправді це так? Ціноутворення - це доволі складний процес, якими практикуючі лікарі, тобто і я також, найчастіше не задаються”, - коментує Ян.

Та за його словами, логіка проста. Імплант - дорого, професійна чистка і огляд - дешево.

Для того, щоб уникнути того імпланту, потрібно просто два рази на рік відвідувати свого стоматолога.

"І буде вам щастя на довгі роки”, - говорить лікар.

Стоматологи часто бачать карієс там, де його немає. Вони хочуть нас обманути!

Така думка і дійсно дуже поширена серед людей, але Ян каже, що інколи запальні або каріозні процеси протікають безсимптомно. І навіть призводять до повної втрати зуба, то що тут вже казати про невеликі плями, які згодом перетворяться на велику дірку, якщо вчасно її не пролікувати.

Тож і виходить, що людина рідко може самостійно помітити, що не так з її зубами чи яснами. І це нормально, бо ми не маємо спеціального обладнання та освіти, що допомагають виявити ознаки карієсу на початкових стадіях.

А щоб не доводити ситуацію до проблеми, потрібно просто поспілкуватися зі стоматологом, щоб нарешті зрозуміти - вони лікують, а не просто дивляться на ваші зуби та беруть за це нечувані суми.

Жоден спеціаліст не витратить 6 років свого життя заради того, щоб не приносити людям користі. Особливо, це стосується лікарів, адже в їхніх руках опиняється життя людини, її здоров’я та врешті-решт особистий борг "вилікувати, а не скалічити".